نجل ماجر يُحرز كأس أمير قطر

لطفي ماجر (في الوسط/ رقم "39") مع زملائه في فريق الدحيل، قبيل انطلاق المباراة النهائية.

أحرز لطفي ماجر نجل أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر مساء الجمعة، كأس منافسة أمير قطر لِكرة القدم.

وفاز فريق الدحيل بِنتيجة ثقيلة (5-1) على نادي الغرافة، في مباراة لُعبت بِرسم نهائي كأس أمير قطر.

وتابع متوسط الميدان لطفي ماجر النهائي، من دكّة بدلاء فريقه الدحيل.

وينتمي لطفي ماجر (19 سنة) إلى فئة الأواسط لِفريق الدحيل القطري، ومع ذلك أُتيحت له فرص خوض 7 لقاءات على مستوى الأكابر، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وبات لطفي ماجر وقد زيّن رفوف خزانته بِأوّل تتويج، على مستوى الأندية ولدى فئة الأكابر.

وفي الطرف المقابل، شارك اللاعبان الجزائريان الآخران: المدافع مهدي تاهرت ومتوسط الميدان الهجومي سفيان هني، أساسيَين مع فريقهما الغرافة.

وخاض تاهرت وهني وكامل أطوار النهائي، في مواجهة فريق الدحيل.

وصنع هني الهدف الوحيد لِفريقه الغرافة، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 53، وبِلمسة أنيقة بِالعقب على طريقة “ماجر 1987″، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وسيعود تاهرت بعد هذه المباراة إلى الجزائر، تأهّبا للمشاركة مع المنتخب الوطني في مقابلتَيه التصفويتَين الموندياليتَين أمام الكاميرون.