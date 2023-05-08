نجل ماجر يُحرز لقب البطولة القطرية

أحرز اللاعب لطفي ماجر نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر مساء الإثنين، لقب بطولة قطر.

وفاز فريق الدحيل بِنتيجة (5-2) على ضيفه نادي الشمال، في لقاء يندرج ضمن إطار الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر البطولة القطرية.

ودخل متوسّط الميدان لطفي ماجر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 58، وحينها كان فريقه الدحيل مُتقدّما في النتيجة بـ (4-1).

وبات فريق الدحيل بعد هذه المباراة، يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 51 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي العربي بِفارق نُقطتَين. بينما تموقع فريق الشمال في الرّتبة الـ 11 وقبل الأخيرة بِرصيد 18 نقطة.

ومنح هذا الترتيب فريق الدحيل لقب البطولة القطرية بِصفة رسمية، في حين سيلعب نادي الشمال لاحقا مواجهة السدّ، للبقاء في حظيرة النّخبة أو النزول إلى القسم الثاني.

وبات لطفي ماجر (21 سنة) وقد زيّن رفوف خزانته بِأوّل لقب للبطولة القطرية.