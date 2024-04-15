نجل ماجر يُشارك مع قطر في تصفيات الأولمبياد

يُشارك اللاعب لطفي ماجر نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر مع منتخب قطر لِصنف الآمال، في تصفيات أولمبياد 2024.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة الأولمبياد، ما بين الـ 26 من جويلية والـ 11 من أوت المقبلَين.

وفاز منتخب قطر لِفئة الآمال مساء الإثنين بِثُنائية نظيفة على نظيره الأندونيسي، في افتتاحية بطولة أمم آسيا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

وتُقام فعّاليات هذه البطولة بِقطر، وبِصيغة 16 منتخبا مُوزّعين على 4 مجموعات مناصفة. وبعد 3 جولات من دور المجموعات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النّهائي. وعند إسدال الستار، تظفر المنتخبات الثلاثة الأولى بِتأشيرة الأولمبياد، ويُمكن لِصاحب الرّتبة الرّابعة أن يلحق بها، إذا فاز على مُمثّل إفريقيا منتخب غينيا كوناكري للآمال، في تاريخ لاحق.

وتابع متوسّط الميدان لطفي ماجر مواجهة أندونيسيا، من دكّة بدلاء منتخبه القطري، مُرتديا القميص رقم “17”.

وفي مباراة أُخرى عن الفوج الأوّل، تعادلت الأردن سلبا مع أستراليا.

وفي الجولة الثانية المُقرّر تنظيمها الخميس المقبل، تلعب قطر مع الأردن، وتتبارى أندونيسيا مع أستراليا.

ويُدرّب منتخب قطر للآمال التقني البرتغالي إيليديو فال، منذ شهر أوت الماضي.

على مستوى الأندية، يرتدي لطفي ماجر (22 سنة) زيّ فريق الدحيل القطري.