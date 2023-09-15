نجل ميسي يبدأ رحلة الألف ميل في عالم السّاحرة المستديرة

بدأ تياغو ميسي نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، في مُمارسة اللّعبة الأكثر شعبية في العالم، مُقتفيا أثر والده.

وشارك تياغو ميسي في مباراة ودّية لِفريق إنتر ميامي الأمريكي، لِفئة أقلّ من 12 سنة. تقول صحيفة “أولي” الأرجنتينية في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن.

ومعلوم أن المهاجم ليونيل ميسي (36 سنة) يرتدي زيّ نادي إنتر ميامي، منذ منتصف جويلية الماضي، بِعقد يدوم موسمَين.

ووفقا للمصدر، فإن تياغو ميسي (10 سنوات) مُرشّح في الأيّام القليلة المقبلة، للالتحاق بِأكاديمية فلوريدا الأمريكية لِكرة القدم.