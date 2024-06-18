نجل نتنياهو يورطه مجدداً.. هذا ما فعله

أطل نجل نتنياهو ثانية، ليثير موجة من الجدل بسبب تصريحاته التي تورط والده رئيس الحكومة الصهيونية.

وقالت وسائل إعلام دولية أن يائير وجه هذه المرة سهامه إلى قرار المحكمة العليا بوقف تحقيق يجريه مراقب الدولة بشأن الإخفاقات التي لفت هجوم السابع من أكتوبر الماضي، حين هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية صهيونية و22 مستوطنة.

واتهم يائير أرفع محكمة في الكيان بـ”التستر على ما حدث لصالح اليسار”، وفق تعبيره.

كما اتهم يائير البالغ من العمر 32 عاماً أيضا، الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بالخيانة في مواجهة حماس.

وكتب متسائلا بتعليقات على حسابه في “إكس”: “ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق؟”، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

يذكر أن نجل رئيس الحكومة الصهيونية، قد أثار في بداية تفجر الحرب على قطاع غزة، غضب آلاف الصهاينة حين أطل من شقة فاخرة في أميركا، مستمتعاً ويرافقه حراس.