نجل نغزة: قدمت صدقات بـ20 ألف دينار لمنتخبين

أكد للقاضي أنه انضم إلى فريق والدتها المترشحة للرئاسيات بإلحاح منه

تميزت جلسة اليوم الثالث من محاكمة المتابعين في “الفساد الانتخابي” بمواجهة القاضي لنجل سعيدة نغزة، بحقيقة تقديمه لمبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 2000 دج إلى 20 ألف دينار لبعض الأشخاص الذين جاءوا إلى مقر الحملة الانتخابية لوالدته، إلا أن هذا الأخير أنكر ذلك وقال أن هذه الأموال كانت مجرد مبالغ مالية لتمكين الراغبين في إعطاء أصواتهم لوالدته من الرجوع إلى مسقط رأسهم، معتبرا إياها صدقة وإحسانا.

تواصلت، الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي، بالقطب الاقتصادي والمالي سيدي أمحمد، بالعاصمة، أطوار المحاكمة المثيرة التي تتابع فيها ثلاثة مترشحين لرئاسيات 2024، على رأسهم المترشحة سعيدة نغزة، إلى جانب أكثر من 80 متهما، بينهم منتخبون محليون، اتهموا بجمع التزكيات الانتخابية لصالح المترشحة سعيدة نغزة مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وباشر القاضي الاستماع إلى أقوال المتهمين من بينهم منتخبون متابعون في الملف إلى جانب سعيدة نغزة، رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بتهم ثقيلة .

وخلال الاستجواب، أنكر المتهمون، وأغلبهم منتخبون ببلديات من ولايات البليدة، الجلفة، تيزي وزو، وهران، غليزان وأعضاء بالمجالس البلدية، تلقيهم أي مقابل مالي نظير توقيعات جمعوها لصالح المترشحة نغزة، مؤكدين أن المبالغ التي تحدثت عنها محاضر الضبطية القضائية، لا أساس لها، بل كانت مهمتهم المساعدة بناء على طلب من المترشحة ذاتها.

من جهته، نفى نجل المتهمة، “و. بشير”، خلال استجوابه أي علاقة له بالمنتخبين، موضحا أنه كان يتكفل بالمهام الإدارية لحملة والدته فقط، من دون تدخل في مسألة التزكيات، وأن المبالغ التي دفعها لأحد المنتخبين كانت في إطار إنساني لمساعدة شقيقته المريضة، لا أكثر وجاء في تصريح المتهم ما يلي:

القاضي: ما علاقتك بالاستمارات؟

المتهم: بدأت علاقتي مع الحملة الانتخابية، لوالدتي سعيدة نغزة، عندما مررت صدفة على مقر الحملة الانتخابية بدالي ابراهيم، دخلت إلى المقر لاستطلاع الأمر، وجدت مجموعة من الشباب تعمل، واقترحت على والدتي المساعدة، فرفضت وطلبت مني الاهتمام بعملي، فأكدت لها أن عملي لا يتطلب مني الحضور يوميا، ويمكنني تقديم المساعدة من دون أن يؤثر ذلك على نشاطي، وألححت عليها في قبول المساعدة، وفعلا بدأت العمل وكنت مكلفا بالتنظيم وتحديد مهام العمال، مهامي كانت تنحصر في تسليم الاستمارات.

القاضي: حسب تصريحاتك في الملف خلال التحقيق، كنت تقدم مبالغ مالية متفاوتة ما بين 2000 دج إلى 20 ألف دينار لبعض الأشخاص الذين جاءوا إلى مقر الحملة الانتخابية؟

المتهم: خلال التحقيق سألوني إن تقدم إلى مقر الحملة أشخاص وطلبوا أموالا، وصرحت خلال التحقيق وقلت: كنت في مقر الحملة، شاهدت أشخاصا ينتظرون، استفسرتهم عن الأمر، اخبروني انهم بحاجة لأموال ليرجعوا إلى ولاياتهم، وأنا سلمتهم مبالغ مالية متفاوتة ابتداء من 2000 دج من أموالي الخاصة “من جيبي” على أساس صدقة وإحسان، هذه الأموال لا علاقة لها بالحملة الانتخابية، أنا قلت سلمت مبالغ مالية 2000 دج وربما وصل المبلغ الإجمالي 20 ألف دينار، هؤلاء الأشخاص لا اعرفهم ولا علاقة لي بهم .

متهم: تسلمت 67 استمارة من المترشحة لجمع التوقيعات بالجلفة

واستمع القاضي بالمقابل إلى المتهم “ب.بلعباس” الذي كشف عن تسلمه 67 استمارة من المترشحة نغزة لجمع التوقيعات من المواطنين والمنتخبين بولاية الجلفة، كما تراجع عن تصريحاته السابقة بتسلمه مبالغ مالية، مبررا ذلك بأنه وقع سهوا نتيجة ضغوط يعاني منها…

القاضي: ما تعليقك بخصوص التهم الموجهة اليك؟

المتهم: سيدي القاضي، سأشرح لك ما حدث بالضبط… تلقيت اتصالا هاتفيا بخصوص موعد مع السيدة نغزة قبل أن أتنقل إلى مقر الحملة الانتخابية بدالي براهيم وتسلمت منها 500 استمارة زرقاء للمواطنين و24 استمارة خاصة بالمنتخبين.

القاضي: هل تكلمت مع نغزة ؟

المتهم: نعم، أخبرتها أن جمع التوقيعات الخاصة بالمواطنين مستحيل، لأنها تتزامن مع العطلة الصيفية، أبلغتها أن الأمر صعب، قبل أن تخبرني بأن أركز على جمع التوقيعات من المنتخبين، خاصة وأن العملية كانت سهلة نوعا ما في ولاية الجلفة تزامنا مع دورات المجلس الشعبي البلدي وتمكنت من جمع 67 استمارة على مستوى ولاية الجلفة الخاصة بالمنتخبين، في حين سيدي القاضي لم احصل على استمارات وتوقيعات من المواطنين.

القاضي: هل طلبت منها ذلك مقابل المال؟

المتهم: لا. لم اطلب منها وهي لم تعطني… السيدة نغزة ساعدتنا سابقا، خاصة خلال أزمة كورونا وساعدت المستثمرين والمواطنين، وأنا ساعدتها في جمع الاستمارات.

القاضي: بالنسبة لاعترافاتك أمام مصالح الضبطية القضائية ولدى قاضي التحقيق، بأنك التقيت نغزة بالمقر في دالي براهيم بحكم أنك عضو في فرع المؤسسات الناشئة والمتوسطة… وصرحت انها طلبت منك المساعدة مبلغ 16.5 مليون سنتيم، وتسلمت 67 استمارة على دفعتين، لكن لم تتسلم أي مبالغ أخرى لاحقاً، ما تعليقك؟

المتهم: سيدي… كنت تحت الضغط وأعاني من مشاكل عائلية لدى التحقيق معي… سيدي الفاضل أنا هنا لأوضح كل شيء.. خلال التحقيق كنت تحت الضغط ربما ما صرحت به كان مجرد لغط او سهو مني.

القاضي: ما رأيك في تصريحات المتهمين منهم منتخبون بالمجالس البلدية والذين اكدوا انهم امضوا الاستمارات بطلب منك مقابل 1.5 مليون سنتيم لكل واحد؟

المتهم: بالنسبة للمدعو “ب. مختار” ليس منتخبا، أنا طلبت منه أن يقوم بمساعدتي، غير أنه رفض ذلك بسبب التزامات، بالنسبة لمتهم آخر هو فعلا منتخب ولا أنكر طلب مساعدته لي في جمع الاستمارات، لكنه أيضا رفض رفضا قاطعا.. ومقابل ذلك سلموني استماراتهما في حاسي بحبح مندون مقابل.

القاضي: هل من إضافة؟

المتهم: لا. سيدي .