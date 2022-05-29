نجل وزيرة مصرية متهم بجريمة قتل في الولايات المتحدة

كشفت تقارير إعلامية غريبة، أن نجل وزيرة الهجرة والمغتربين المصرية، نبيلة مكرم، يواجه اتهامات بالقتل العمد لشابين في الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن نجل الوزيرة البالغ من العمر 26 عاما، رامي فهيم، متهم بقتل زميله في العمل وزميله في الغرفة – وكلاهما 23 عاما – في شقة في كاليفورنيا في منتصف أفريل.

وفي أول تعليق لها على الحادث، قالت مكرم على مواقع التواصل الاجتماعي إنها وعائلتها يواجهون “محنة خطيرة” بسبب التهم الموجهة إلى ابنها.

وكتبت مكرم عبر حسابها على فيسبوك: “نمر بوقت عصيب بسبب اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضافت مكرم أن المسؤوليات التي كلفت بها كوزيرة في الحكومة المصرية لا تتعارض إطلاقا مع واجباتها “كأم مخلصة تواجه بشجاعة محنة ابنها”.

وشددت الوزيرة على أنه “مهما كانت العواقب، فأنا كوزيرة أتحمل كامل المسؤولية عن واجبات منصبي … وأقوم بتمييز واضح بين ما هو شخصي وما هو عام”.

كما طلبت نبيلة مكرم الدعاء لابنها في هذه المصيبة وكذلك الضحايا.

ودعت الوزير كافة وسائل الإعلام بالسعي إلى الدقة في ما تنشره ومراعاة الصدق والإنسانية أثناء التعامل مع محنة تواجه أسرة مصرية تنتظر الحكم.

ويواجه فهيم تهمة طعن الضحيتين حتى الموت، ومن المقرر عقد جلسة استماع في جويلية في ولاية كاليفورنيا، وفقا لما نقلته جريدة “الاهرام”في نسختها الإنجليزية.