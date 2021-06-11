 نجل ولد عباس في قبضة الانتربول بفنزويلا

أوقفت شرطة الانتربول، الخميس، نجل جمال ولد عباس المدعو الوافي فؤاد ولد عباس بفنزويلا بسبب تواجد اسمه في خانة الإخطارات الحمراء منذ جانفي 2020.

ونشر الانتربول صورة الوافي ولد عباس بعد إلقاء القبض عليه بمطار “سيمون بوليفار” في “مايكيتيا ” بفنزويلا.

وصدر أمر دولي بالقاء القبض عليه بتاريخ 15 جانفي 2020 عن جرائم متعددة منها تبييض الأموال.

كما يتابع نجل ولد عباس بتهم متعددة منها “تبييض الأموال” و”التمويل الخفي للأحزاب” خلال تشريعيات 2017 والابتزاز وتلقّي رشوة.

وكان المتهم في حالة فرار وقد توبع أيضا في قضية الاعتداء على حامل وعملية الاستيلاء على مطعم زوجها على مستوى محكمة بئر مراد رايس.