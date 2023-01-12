نجمان إفريقيان يحلّان بِالجزائر عشية “شان” 2023

حلّ بِالجزائر مساء الخميس، النجمان السابقان للكرة النيجيرية أوغسطين أوكوشا والطوغولية إيمانويل أديبايور.

وسيحضر أوكوشا وأديبايور فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، التي تُعطى إشارة انطلاقها بِتنظيم حفل الافتتاح مساء هذا الجمعة، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وكانت لجنة الجزائر لِتنظيم “شان” 2023 وبِالتنسيق مع “الكاف”، قد وجّهت الدّعوة إلى عدّة شخصيات رياضية، تحضر إمّا مع انطلاق المنافسة أو خلالها أو عندما تُشرف على نهايتها.

وفضلا عن أوكوشا وأديبايور، وُجّهت الدّعوة إلى السنيغالي الحاجي ضيوف والكاميروني روجي ميلا والتونسي كريم حجي والغاني جيان أسامواه والجنوب إفريقي مارك فيش، وغيرهم.