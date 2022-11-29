نجما إسبانيا والبرتغال يتحسران على غياب محرز عن المونديال

يرتبطان بصداقة قوية معه في مانشستر سيتي

تحسر نجما منتخبي إسبانيا والبرتغال، رودري وبرناردو سليفا، على التوالي، على غياب زميلهما في نادي مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، عن كأس العالم 2022 رفقة المنتخب الجزائري، مشيران إلى أنهما يشعران بالحزن من أجله بعد أن فشل في التأهل إلى مونديال قطر في مواجهة الدور الفاصل أمام منتخب الكاميرون بطريقة دراماتيكية.

وكان المنتخب الوطني فشل في التأهل إلى كأس العالم 2022، بعد خسارته في إياب الدور الفاصل على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة أمام منتخب الكاميرون بهدفين لهدف بعد الوقت الإضافي، في وقت كان عاد فيه “الخضر” بالفوز ذهابا بالكاميرون بهدف دون رد، لكن منتخب “الأسود غبر المروضة” استفاد من قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار لحسم تأهله إلى النسخة العربية من كأس العالم 2022.

وقال رودري نجم خط وسط منتخب إسبانيا في تصريحات خاصة لموقع “ون ون” بعد مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا، الأحد الماضي (1-1)، ردا على سؤال متعلق بغياب محرز عن كأس العالم 2022: “الإقصاء بتلك الطريقة كان صعبا جدا عليهم (لاعبو منتخب الجزائر) أعتقد أنهم خسروا أمام السنغال (يقصد الكاميرون) في آخر مباراة”، وتابع: “لا يمكنني أن أقول أكثر من هذا، هو (رياض محرز) صديقي الكبير”، ويرتبط رياض محرز ورودري بصداقة قوية في نادي مانشستر سيتي، حيث يتواجدان دائما معا في التدريبات وحتى خلال خرجاتهم الخاصة، وكثيرا ما شوهدا وهما يقضيان أوقاتا خاصة مع بعض رفقة الثنائي الآخر للسيتي البرتغالي برناردو سيلفا والانجليزي جاك غريليتش.

من جهته، صرح برناردو سيلفا لاعب خط وسط البرتغال رداً على سؤال “العربي الجديد” بعد مواجهة منتخب بلاده والأوروغواي (2-0)، أول أمس، عن غياب محرز، زميله في مانشستر سيتي، عن مونديال قطر 2022، وقال: “نعم كان بإمكانه أن يكون هنا في المونديال، لكن من سوء حظه أن منتخبه لم يتأهل إلى البطولة”، وتابع سيلفا تصريحاته قائلاً: “هو لاعب كبير وصديق عظيم، كنت حزينا لما حصل معه، لأنه لاعب رائع ومن الأفضل في العالم، أبرز اللاعبين في العالم يجب أن يكونوا هنا”.