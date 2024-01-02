نجمة أمريكية من أصل سوري تتهم منتجا بارزا بالاعتداء عليها جنسيا وتكشف أسباب صمتها!

اتهمت الفنانة والنجمة التلفزيونية الأمريكية، سورية الأصل، بولا عبدول، أحد أبرز منتجي مسابقة الغناء التلفزيونية الشهيرة “أميركان آيدول” بالاعتداء عليها جنسياً، وفقاً لدعوى قضائية رفعتها، الجمعة، في كاليفورنيا.

وقالت عبدول، الحائزة على جائزة غرامي، في الدعوى، إن منتج برنامج “أميركان آيدول” نايجل ليثغو، اعتدى عليها جنسيا مرتين، ما أثار جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل الإعلام عن المنتج الإنجليزي، وهو أيضاً أحد أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة الرقص التلفزيونية “سو يو ثينك يو كان دانس” (So You Think You Can Dance) نفيه الاتهامات الموجهة إليه من المغنية، التي اعتُبر ألبومها “فوريفر يور غيرل” (Forever Your Girl) الصادر عام 1988 أنجح ألبوم أول لفنان في التاريخ.

وأوضحت النجمة البالغة من العمر 61 عاماً، في دعواها، أنها تعرضت لمضايقات من ليثغو ومسؤولين آخرين في “أميركان آيدول”، الذي كانت عضوة في لجنته التحكيمية بين عامي 2002 و2009.

وشرحت عبدول في الدعوى أنها “تعرضت للتمييز من حيث الراتب”، مضيفة أنها كانت “هدفاً للسخرية المستمرة والترهيب والإذلال والمضايقات من جانب عدد من المديرين والوكلاء والموظفين” في البرنامج.

لكن الاتهامات الأكثر خطورة استهدفت ليثغو، البالغ من العمر 74 عاماً. وأشارت الدعوى إلى أنه لمس جسمها وقبّلها في مصعد الفندق خلال سفرهما معاً لإجراء الاختبارات للمتقدمين إلى “أميركان آيدول” في بدايات البرنامج.

أما الاعتداء الثاني، بحسب الدعوى، فيعود إلى عام 2015، بعد موافقة عبدول على أن تشارك في لجنة التحكيم في برنامج “سو يو ثينك يو كان دانس”، إذ “حاول تقبيلها وقال لها إنهما سيكونان (ثنائياً نافذاً) ممتازاً” عندما كانت تتناول العشاء في منزله.

وأضافت الدعوى أن “عبدول سكتت لسنوات عن اعتداءي ليثغو الجنسيين ومضايقاته، إذ كانت تخشى فضح أمر أحد أشهر منتجي المسابقات التلفزيونية الذي يستطيع بسهولة تدمير حياتها المهنية كشخصية تلفزيونية، وجعلها منبوذة ووضعها على هامش قطاع عُرف بحماية الرجال النافذين وتكميم أفواه الناجين من الاعتداءات الجنسية والتحرش”.

ونفى ليثغو في حديث إلى إذاعة “إن بي آر” اتهامات عبدول، قائلاً إنه “مصدوم وحزين”.

ودعوى عبدول هي الأحدث في سلسلة دعاوى قضائية تحظى باهتمام إعلامي واسع، رُفعت قبل أن تنتهي، الأحد، المهلة المتعلقة بجزء من قانون في كاليفورنيا يتناول الاعتداءات الجنسية وحجب المسؤولية.

المصدر: وكالات