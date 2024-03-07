-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

نجمة إباحية تهدد بفضح الأمير هاري ونشر أسرار وصور لم يرها أحد من قبل!

جواهر الشروق
  • 1710
  • 1
نجمة إباحية تهدد بفضح الأمير هاري ونشر أسرار وصور لم يرها أحد من قبل!

يواجه الأمير البريطاني هاري فضيحة جديدة فجرتها نجمة إباحية، هددت بنشر أسرار صادمة عنه، بسبب تجاهله لعلاقتهما في مذكراته.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست فقد هددت راقصة تعرّ سابقة بنشر صور فاضحة على موقع Only Fans للأمير هاري أثناء إحدى الليالي الصاخبة في لاس فيغاس، انتقاما منه على عدم الإشارة إليها في مذكراته.

وقالت كاري رويال، البالغة من العمر 52 عاما، إنها عاشت لحظات حميمة مع الأمير بعد دعوتها للانضمام إلى متعريات وضيوف آخرين في غرفة فندق في عام 2012.

وقالت كاري إن لديها صورا لهاري “في الزي البرتقالي”، وهددت بنشرها على قسم الدفع مقابل المشاهدة في موقع “Only Fans”.

وأضافت: “لدي بعض الصور الجميلة له وهو يرتدي الزي البرتقالي. هذه الصور لم يرها الجمهور من قبل. لدي صور بجانب حمام السباحة ولقطات لهاري سوف تصدم الناس”.

وتابعت: “أنا غاضبة قليلا من تجاهلي في مذكراته. أنا مندهشة أنه يتذكر اسم كل شخص لأنه كان مخمورا جدا، ولكن كان من الممكن أن يتحدث عن الأشياء القليلة التي حدثت بيننا، لقد فاته ذلك تماما”.

وأكدت كاري أن هاري كان “مجنونا” و”عفويا” ويظهر الآن “الجانب الآخر” من شخصيته السابقة.

يأتي ذلك بعد أن قامت المتعرية السابقة ببيع زوج من السراويل الداخلية السوداء بالمزاد العلني، زعمت في عام 2022 أن الأمير هاري مزقها خلال حفلته الشهيرة في لاس فيغاس، وأهداها إياها لتبقى ذكرى.

ويعود تاريخ الحادثة إلى حفلة صاخبة في لاس فيغاس، حيث تم تصوير دوق ساسكس، الذي كان عازبا آنذاك ويبلغ من العمر 27 عاما، وهو يلعب البلياردو بوضعية مخلة مع امرأة، وتصدرت الصور الصفحات الأولى للصحف العالمية.

وعلى الرغم من اختيار كاري في البداية احترام خصوصية هاري، إلا أن قرارها بنشر الصور ينبع من خيبة أملها من مذكراته. حيث تتهم هاري بالتستر على أحداث تلك الليلة وتجاهل حضورها، مما أدى إلى إحباطها الحالي والتهديد بفضح الصور التي لم تُعرض من قبل للجمهور.

مقالات ذات صلة
“سيخسر الانتخابات بسبب غزة”.. ممثلة أمريكية شهيرة تصف بايدن بالشرير

“سيخسر الانتخابات بسبب غزة”.. ممثلة أمريكية شهيرة تصف بايدن بالشرير

حادثة آرون بوشنل.. ناشطة يهودية تبكي بحرقة وهذا ما قالته في مقطع مصور!

حادثة آرون بوشنل.. ناشطة يهودية تبكي بحرقة وهذا ما قالته في مقطع مصور!

كيف تعرف أن الجبن والياغورت غير حقيقين؟

كيف تعرف أن الجبن والياغورت غير حقيقين؟

150 امرأة مغربية في السجون السعودية.. ما قصة النشاطات المشبوهة في بلاد الحرمين؟

150 امرأة مغربية في السجون السعودية.. ما قصة النشاطات المشبوهة في بلاد الحرمين؟

دراسة جديدة تحذر النساء من ممارسة الرياضة بالماكياج!

دراسة جديدة تحذر النساء من ممارسة الرياضة بالماكياج!

فيديو محيّر يجمع طالبة الطب المنتحرة بابنة الضابط وشقيقتها تفجر مفاجأة!

فيديو محيّر يجمع طالبة الطب المنتحرة بابنة الضابط وشقيقتها تفجر مفاجأة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • تهديد مُغرض

    طريقة ذكية من اجل الثراء .الابتزاز للحصول على ثروة

    1

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد