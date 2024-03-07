نجمة إباحية تهدد بفضح الأمير هاري ونشر أسرار وصور لم يرها أحد من قبل!

يواجه الأمير البريطاني هاري فضيحة جديدة فجرتها نجمة إباحية، هددت بنشر أسرار صادمة عنه، بسبب تجاهله لعلاقتهما في مذكراته.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست فقد هددت راقصة تعرّ سابقة بنشر صور فاضحة على موقع Only Fans للأمير هاري أثناء إحدى الليالي الصاخبة في لاس فيغاس، انتقاما منه على عدم الإشارة إليها في مذكراته.

وقالت كاري رويال، البالغة من العمر 52 عاما، إنها عاشت لحظات حميمة مع الأمير بعد دعوتها للانضمام إلى متعريات وضيوف آخرين في غرفة فندق في عام 2012.

وقالت كاري إن لديها صورا لهاري “في الزي البرتقالي”، وهددت بنشرها على قسم الدفع مقابل المشاهدة في موقع “Only Fans”.

وأضافت: “لدي بعض الصور الجميلة له وهو يرتدي الزي البرتقالي. هذه الصور لم يرها الجمهور من قبل. لدي صور بجانب حمام السباحة ولقطات لهاري سوف تصدم الناس”.

وتابعت: “أنا غاضبة قليلا من تجاهلي في مذكراته. أنا مندهشة أنه يتذكر اسم كل شخص لأنه كان مخمورا جدا، ولكن كان من الممكن أن يتحدث عن الأشياء القليلة التي حدثت بيننا، لقد فاته ذلك تماما”.

وأكدت كاري أن هاري كان “مجنونا” و”عفويا” ويظهر الآن “الجانب الآخر” من شخصيته السابقة.

يأتي ذلك بعد أن قامت المتعرية السابقة ببيع زوج من السراويل الداخلية السوداء بالمزاد العلني، زعمت في عام 2022 أن الأمير هاري مزقها خلال حفلته الشهيرة في لاس فيغاس، وأهداها إياها لتبقى ذكرى.

ويعود تاريخ الحادثة إلى حفلة صاخبة في لاس فيغاس، حيث تم تصوير دوق ساسكس، الذي كان عازبا آنذاك ويبلغ من العمر 27 عاما، وهو يلعب البلياردو بوضعية مخلة مع امرأة، وتصدرت الصور الصفحات الأولى للصحف العالمية.

وعلى الرغم من اختيار كاري في البداية احترام خصوصية هاري، إلا أن قرارها بنشر الصور ينبع من خيبة أملها من مذكراته. حيث تتهم هاري بالتستر على أحداث تلك الليلة وتجاهل حضورها، مما أدى إلى إحباطها الحالي والتهديد بفضح الصور التي لم تُعرض من قبل للجمهور.