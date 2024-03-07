نجمة إباحية تهدد بفضح الأمير هاري ونشر أسرار وصور لم يرها أحد من قبل!
يواجه الأمير البريطاني هاري فضيحة جديدة فجرتها نجمة إباحية، هددت بنشر أسرار صادمة عنه، بسبب تجاهله لعلاقتهما في مذكراته.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست فقد هددت راقصة تعرّ سابقة بنشر صور فاضحة على موقع Only Fans للأمير هاري أثناء إحدى الليالي الصاخبة في لاس فيغاس، انتقاما منه على عدم الإشارة إليها في مذكراته.
وقالت كاري رويال، البالغة من العمر 52 عاما، إنها عاشت لحظات حميمة مع الأمير بعد دعوتها للانضمام إلى متعريات وضيوف آخرين في غرفة فندق في عام 2012.
وقالت كاري إن لديها صورا لهاري “في الزي البرتقالي”، وهددت بنشرها على قسم الدفع مقابل المشاهدة في موقع “Only Fans”.
🇬🇧 Party Girl: I’ll Put Harry Vegas Snaps On OnlyFans
▫Dominatrix who partied with Prince Harry at infamous Las Vegas party threatens to leak nude snaps of him on OnlyFans
▫@ellie_henman
▫https://t.co/k95EXfk0dQ#frontpagestoday #UK @TheSun 🇬🇧 pic.twitter.com/8Q40YdLpu0
— 𝙵𝚛𝚘𝚗𝚝 𝙿𝚊𝚐𝚎𝚜 𝚃𝚘𝚍𝚊𝚢 📰 (@ukpapers) March 6, 2024
وأضافت: “لدي بعض الصور الجميلة له وهو يرتدي الزي البرتقالي. هذه الصور لم يرها الجمهور من قبل. لدي صور بجانب حمام السباحة ولقطات لهاري سوف تصدم الناس”.
وتابعت: “أنا غاضبة قليلا من تجاهلي في مذكراته. أنا مندهشة أنه يتذكر اسم كل شخص لأنه كان مخمورا جدا، ولكن كان من الممكن أن يتحدث عن الأشياء القليلة التي حدثت بيننا، لقد فاته ذلك تماما”.
وأكدت كاري أن هاري كان “مجنونا” و”عفويا” ويظهر الآن “الجانب الآخر” من شخصيته السابقة.
Ex-stripper who threatened to leak nude photos of Prince Harry on OnlyFans amid ‘anger’ at being ‘whitewashed’ from his memoir has account banned https://t.co/QPmfzGSfYJ
— LBC (@LBC) March 6, 2024
يأتي ذلك بعد أن قامت المتعرية السابقة ببيع زوج من السراويل الداخلية السوداء بالمزاد العلني، زعمت في عام 2022 أن الأمير هاري مزقها خلال حفلته الشهيرة في لاس فيغاس، وأهداها إياها لتبقى ذكرى.
ويعود تاريخ الحادثة إلى حفلة صاخبة في لاس فيغاس، حيث تم تصوير دوق ساسكس، الذي كان عازبا آنذاك ويبلغ من العمر 27 عاما، وهو يلعب البلياردو بوضعية مخلة مع امرأة، وتصدرت الصور الصفحات الأولى للصحف العالمية.
Dominatrix giving Harry a taste of his own medicine. She’s threatening to post more pics of Harry from Las Vegas on her only fans because he white washed her in his book. 🤣🤣🤣 Go for it girl! https://t.co/BwEBDziXl6
— Kathleen AKA Blackwidow (@bw366) March 6, 2024
وعلى الرغم من اختيار كاري في البداية احترام خصوصية هاري، إلا أن قرارها بنشر الصور ينبع من خيبة أملها من مذكراته. حيث تتهم هاري بالتستر على أحداث تلك الليلة وتجاهل حضورها، مما أدى إلى إحباطها الحالي والتهديد بفضح الصور التي لم تُعرض من قبل للجمهور.