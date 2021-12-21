نجمة إفريقية ثالثة أم المونديال؟ بن سبعيني يختار

ردّ اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني على سؤال، فحواه إن كان يُفضّل احتفاظ “الخضر” بِكأس إفريقيا في الكاميرون، أو بلوع نهائيات مونديال 2022.

جاء ذلك في أحدث ظهور إعلامي للمدافع بن سبعيني، عبر قناة “كنال+” الفرنسية.

وقال رامي بن سبعيني البالغ من العمر 26 سنة: “لا يُمكنني المفاضلة بينهما! حسنا.. سأختار التتويج بِكأس أمم إفريقيا 2022 للمرّة الثانية على التوالي (والثالثة في تاريخ المنتخب الوطني). بِالنسبة لِكأس العالم، يُمكنني المشاركة في نسخة ما لاحقا”.

وعن الأجواء السائدة حاليا في بيت المنتخب الوطني الجزائري، قال مدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني: “أعترف أن الناخب الوطني (بلماضي) سيجد صعوبة في ضبط قائمة اللاعبين. سرّ قوّتنا هو أن المنتخب الوطني أشبه بِالعائلة. هناك انسجام كلّي. لا يوجد فرق بين اللاعب الذي ينشط في الخارج وزميله الذي يرتدي زيّ فريق محلّي. نحن جدّ متضامنون”.

ويركن رامي بن سبعيني حاليا إلى الرّاحة، لِكون فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ غير معني بِالمنافسات الرّسمية حتى الـ 7 من جانفي المقبل. وحينها يكون ابن قسنطينة رفقة “محاربي الصحراء” بِالكاميرون للدفاع عن لقبهم القاري.