نجمة التنس التونسية أنس جابر تتضامن مع المهاجرين الأفارقة

عبّرت نجمة التنس التونسية أنس جابر عن تضامنها مع المهاجرين الأفارقة، وذلك بعد خطاب للرئيس قيس سعيّد عن المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا.

وقالت أنس جابر في تغريدة لها على “تويتر”: “اليوم هو يوم الانعدام التام للتمييز، بصفتي امرأة تونسية وعربية وأفريقية فخورة، أحتفل بحق كل فرد في العيش بكرامة”.

وأضافت نجمة التنس التونسية أنها تعتز بكونها إفريقية، وأرفقت تغريدتها بصورة لطابع بريد تونسي صدر في 15 أفريل 1961 احتفالا بـ”يوم أفريقيا”، تتشابك فيه يدان إحداهما بيضاء والأخرى سوداء.

وجاءت تغريدة أنس جابر بعد أن دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 فيفري الماضي، حكومته إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة” ضد الهجرة غير النظامية لمواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء.