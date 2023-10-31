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نجمة داوود الصّفراء للتّغطية على جرائم الإحتلال

الشروق أونلاين
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نجمة داوود الصّفراء للتّغطية على جرائم الإحتلال
Gettyimages
علق ممثل الكيان في منظمة الأمم المتحدة نجمة داوود الصفراء أمس الإثنين، في اجتماع لمجلس الأمن وقال أنه سيواصل تعليقها حتى يدين المجلس حماس.

في الوقت الذي تستمر فيه قوات الإحتلال بارتكاب مجازر في قطاع غزّة في حق مدنيين أبرياء من أطفال نساء وكبار سن، ومع التنديد الأممي بهذه الجرائم، أراد السفير الإسرائيلي في هيأة الأمم المتحدة التذكير بالمحرقة اليهودية التي تعرض لها اليهود في الأربعينيات لعله يغطي على جرائم الإحتلال في القطاع منذ الـ7 أكتوبر.

فعلق ممثل الكيان في منظمة الأمم المتحدة، يلدان إيردان، وفريقه نجمة داوود الصفراء أمس الإثنين، 30 أكتوبر، في اجتماع لمجلس الأمن وقال أنه سيواصل تعليقها حتى يدين المجلس حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

إيردان قال “من اليوم، كل مرة ستنظرون إلي ستتذكرون ما يعنيه الصمت في وجه الأساليب الشريرة. مثلما فعل والداي، وأجداد ملايين اليهود، سأرتدي أنا وفريقي النجوم الصفراء”.

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