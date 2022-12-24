نجم أرجنتيني يهدد مكانة آيت نوري في ولفرهامبتون

نادي نيس يسعى لإعادته إلى الدوري الفرنسي

كشفت مصادر إعلام إنجليزية عن سعي إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي في التعاقد مع الظهير الأيسر لمنتخب الأرجنتين بطل العالم 2022، ماركوس أكونيا، خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، بتوصية مباشرة من المدرب الإسباني، جوليان لوبيتيغي، الأمر الذي قد يهدد مكانة نجم “الخضر” المستقبلي، ريان آيت نوري، المطلوب بقوة من جهته من بعض الأندية، وفي مقدمتها نادي نيس الذي يسعى لإعادته إلى الدوري الفرنسي.

ويرى العديد من المحللين بأن هذا التوجه لدى إدارة “الذئاب” قد يهدد مكانة النجم الجزائري الواعد، ريان آيت نوري (21 عاما)، الذي كان انضم إلى النادي الإنجليزي شهر أكتوبر من عام 2020 بنظام الإعارة قادما من نادي أونجي الفرنسي، قبل أن يتم شراؤه بصفة نهائية بداية عام 2021 وبعقد يمتد لـ5 سنوات كاملة، ما قد يدفعه للبحث عن ناد آخر في حال إتمام هذه الصفقة، واكتفى آيت نوري لحد الآن بلعب أدوار متباينة مع ولفارهامبتون بين اللعب أساسيا لفترة معينة والاكتفاء بدور البديل في أحيان أخرى، وخاض في المجموع 64 مباراة معه بمختلف المنافسات مع خلالها 3 أهداف.

إلى ذلك، قال موقع “مولينوكس” الإنجليزي والمختص في متابعة أخبار “الذئاب” إن النجم الأرجنتيني، ماركوس أكونيا، هو مطلب شخصي للمدرب الإسباني لوبيتيغي، الذي سبق وأن دربه عندما كان على رأس الجهاز الفني لنادي إشبيلية، وأكد بهذا الخصوص: “أكونيا شخص يقدره جيّدا جوليان لوبيتيغي”، وتابع: “تم ربط “الذئاب” بالظهير الأيسر قبل أسبوعين. من الواضح أن لوبتيغي يعرفه جيّدًا منذ تجربته مع إشبيلية”، وأردف: “تم استخدام أكونيا في كأس العالم بالتناوب مع نيكولاس تاغليافيكو، لكنه كان يقدم مستويات كبيرة كلما تواجد على أرض الملعب”، وأوضح: “لم يكن لائقًا بما يكفي لبدء نهائي كأس العالم أمام فرنسا، لكنه حلّ محل أنخيل دي ماريا في الدقيقة 64. طوال البطولة أظهر أكونا قدراته الهجومية والبدنية”.

ويرى الموقع الإنجليزي بأن صفقة الظهير الأيسر الأرجنتيني ستكلف الكثير لوولفرهامبتون، وجاء في تقريره: “كان يُعتقد أن إشبيلية كان سيرضى بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني لبيعه في جانفي. لكن بعد ما قدمه في كأس العالم قد يرفع النادي الإسباني مطالبه المالية”، وأضاف: “بالطبع في الوقت الحالي لدى الذئاب ظهيران أيسران شابان جيّدان للغاية، هما ريان آيت نوري وهوغو بوينو، لذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان لوبيتيغي يتصل بلاعبه السابق”.

وكان آيت نوري شارك، الثلاثاء الماضي، بديلا في لقاء وولفرهامبتون أمام غيلنغهام في الدور ثمن النهائي لكأس رابطة المحترفين، ابتداء من الدقيقة 81 ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 90 ليقوده إلى الفوز بهدفين دون رد، علما أن الظهير الأيسر حسم مستقبله الدولي باللعب مع المنتخب الوطني وسيكون حاضرا خلال معسكر شهر مارس المقبل لأول مرة.

يجدر الذكر، أن نادي نيس الفرنسي يسعى لضم المدافع الجزائري خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية، على الأقل بنظام الإعارة إلى غاية نهاية الموسم، مركزا على عامل منحه فرصة اللعب بانتظام لإقناع آيت نوري للعودة إلى الدور الفرنسي بعد تجربته السابقة مع أونجي.