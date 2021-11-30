نجم أرجنتيني يهدد مكانة بن رحمة في وستهام الإنجليزي

بعد تراجع مستواه مؤخرا

انهالت الانتقادات على الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وستهام الإنجليزي، بعد الخسارة الثانية على التوالي للنادي اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد الماضي، على يد نادي مانشستر سيتي بهدفين لهدف، في مباراة الجولة الـ13 من “البريميرليغ”، بسبب تراجع مستوياته مع “المطارق” مقارنة ببدايته النّارية في الجولات الأولى من الموسم.

واكتفى سعيد بن رحمة بالمشاركة في 59 دقيقة فقط خلال مباراة المان سيتي، قبل أن يستبدله المدرب ديفيد مويز، بسبب معاناته من إصابة خفيفة، لكن المردود المتواضع للنجم الجزائري هو أكثر من حفّز مدرب وستهام على هذا التغيير، ومنحت منصة “هوسكورد” المختصة في إحصاءات كرة القدم الأوروبية، الجزائري سعيد بن رحمة تقييم (6.2) من أصل 10 درجات في المباراة.

وكان موقع “هامرز نيوز” البريطاني والمختص في متابعة أخبار نادي وست هام، من أشد منتقدي بن رحمة، وذهب إلى حد مطالبة مدرب النادي، الأسكتلندي ديفيد مويز، بوضع اللاعب الجزائري على دكة البدلاء ابتداء من المباراة المقبلة أمام برايتون، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال في تقرير له بعد مباراة النادي السماوي: “الأرجنتيني لانزيني كان رائعا. دخل بديلا لبن رحمة وقدم مستويات أفضل منه خلال 30 دقيقة فقط، كما نجح في تسجيل الهدف الوحيد للنادي”، وتابع نفس المصدر: “على مويز أن يكون شجاعا ويمنح فرصة اللعب أساسيا للانزيني على حساب بن رحمة”، قبل أن يشدد كاتب المقال انتقاداته لنجم “الخضر”، عندما كتب: “لو كنت مكان مويز لتخليت عن بن رحمة.. لم يكن جيّدا بما يكفي خلال المباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز”، وأردف: “بن رحمة لم يترك أي بصمة مؤخرا ولانزيني يستحق أخذ مكانته في التشكيل الأساسي”.

من جهة أخرى، سلّط موقع “فوتبول فان كاست” البريطاني الضوء هو الآخر على تراجع أرقام ومستويات بن رحمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال في تقرير له بعد مباراة ملعب الاتحاد: “بن رحمة لعب في منصب صانع الألعاب، لكنه اكتفى بلمس 22 كرة فقط”، وتابع: “حارس وست هام فابيانسكي لمس الكرة أكثر منه ولـ37 مرة، وحتى لانزيني عادل هذا الرقم بعد أن دخل بديلا لبن رحمة ولعب لـ30 دقيقة فقط، يعني أقل من اللاعب الجزائري”، وذهب ذات الموقع إلى أبعد من ذلك في انتقاد مردود نجم نادي نيس الفرنسي السابق في مواجهة مواطنه رياض محرز، عندما قال في تقريره: “بشكل عام أداء بن رحمة كان كارثيا أمام مانشستر سيتي والأرقام تدل على ذلك.. لم يسجل أي هدف خلال الثماني مباريات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز واكتفى بصناعة هدف واحد فقط”.