نجم أولمبي وعالمي في ألعاب القوى ينجو من الموت برّا وجوّا

شاء اللهُ أن يمدّ في عمر نجم ألعاب القوى الكيني سابقا ديفيد روديشا على خير، بعد أن تعرّض لِثاني حادثة مُميتة.

وسبق للعدّاء المُعتزل ديفيد روديشا – الذي سيبلغ من العمر 34 سنة السبت المقبل – أن أهدى إلى بلده كينيا عدّة تتويجات في سباق 800م، أبرزها 4 ذهبيات في: أولمبياد 2012 و2016، وبطولة العالم 2011 و2015. كما يحمل منذ عام 2012 الرّقم القياسي العالمي للسباق ذاته، بِتوقيت قدره: 1د و41ثا و91ج.

ونجا روديشا من الموت بعد سقوط طائرة استقلّها رفقة 5 أشخاص آخرين السبت الماضي، إثر عودتهم من إحدى المحميات الطبيعية في كينيا.

ونقلت صحيفة “ديلي نايشن” الكينية في أحدث تقرير لها على لسان روديشا، قوله: “هدأ محرّك الطائرة فجأة، بعد سبع إلى ثماني دقائق من إقلاعها”.

وأضاف: “رأى الطيّار مساحة خالية حيث حاول الهبوط بِالطائرة، لكن أحد جناحيها اصطدم بِشجرة، عندما بدأت في الدوران قبل الهبوط في الحقل الصّخري”.

واختتم العدّاء الكيني السابق يقول: ” قام الطيّار بِعمل لا يُصدَّق لِإبقاء الطائرة ثابتة ومستقرّة لِفترة طويلة”.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن روديشا لم يتعرّض لِأيّ أذى، فيما نُقل الأشخاص الخمسة الذين كانوا معه إلى المستسفى، بعد تعرّضهم لِإصابات طفيفة، قبل أن يُغادروه عقب تلقّي العلاج.

وقبل سقوط الطائرة التي استقلّها، أفلت ديفيد روديشا من الموت في حادثة أولى شهر أوت من سنة 2019، لمّا انفجرت إحدى عجلات سيارته رباعية الدّفع واصطدمت بِحافلة.