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رياضة

نجم إنجليزي سابق: محرز رائع وأفضل من ميسي في الوقت الحالي

سليم.ع
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نجم إنجليزي سابق: محرز رائع وأفضل من ميسي في الوقت الحالي

أشاد النجم السابق للمنتخب الإنجليزي دارين بينت بالدولي الجزائري رياض محرز، وأكد أنه يفضله في الوقت الحالي على النجم العالمي ليونيل ميسي.

وقال بينت في تصريحات لإذاعة “تالك سبورت” البريطانية، مشيدا بالأداء الذي يقدمه محرز مع مانشستر سيتي: “أعلم أن الأمر قد يبدو كأنه نكتة، لكن حاليا سأختار رياض محرز بدل ليونيل ميسي”.

وأضاف النجم الإنجليزي السابق: “أراهن أن مشجعي مانشستر سيتي لن يستبدلوا محرز بميسي في الوقت الحالي، رياض يقدم مستويات رائعة هذا الموسم”.

وأختير رياض محرز في التشكيلة المثالية لذهاب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، بفضل تألقه في مباراة سبورتينغ لشبونة، التي حسمها مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، وهي المباراة التي وقع فيها محرز الهدف الأول لناديه وقدم تمريرة حاسمة.

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