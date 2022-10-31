نجم إنجليزي سابق يشيد ببن رحمة ومدافع إيطالي يعترف بمهاراته

مدرب وستهام ينتقد لغته الإنجليزية السيئة

حظي الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وستهام الإنجليزي بإشادة واسعة من نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، غاري نيفيل، بعد تألق نجم “الخضر” في مواجهة الشياطين الحمر، أول أمس، أين كان أحد أحسن لاعبي فريقه، في وقت بحث فيه مدرب وستهام، ديفيد مويز، عن سبب جديد لانتقاد لاعبه الجزائري وتعلق هذه المرة بعدم تحدثه للغة الإنجليزية بطلاقة.

وقدم بن رحمة مباراة قوية أمام مانشستر يونايتد، أول أمس، رغم خسارة فريقه 0-1 بملعب أولد ترافورد لحساب الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح بن رحمة في إظهار مهاراته مثل المراوغة والتسديد، لكن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا كان له بالمرصاد، وقال نيفيل، في تصريحات نقلها موقع “هامرز نيوز”: “سعيد بن رحمة يظهر مهارات فنية رائعة، لقد كانت هكذا بالفعل”، وواصل: “لقد كان مذهلاً بمراوغة لاعبي مانشستر يونايتد بهذه السرعة والمهارة معاً رغم وجود أكثر من لاعب حوله”، وراوغ بن رحمة أكثر من لاعب في مانشستر يونايتد من على الطرف الأيسر وتوغل لحدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17 من عمر المباراة بطريقة ساحرة حازت إعجاب الكثير من المتابعين، وكرر نفس اللقطة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء وكان قريبا من تعديل النتيجة.

من جهته، اعترف نجم منتخب إيطاليا ومدافع نادي وستهام، إيمرسون بالميري، أن رحمة هو أصعب لاعب يدافع ضده في التدريبات، مثنيا على المهارات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، وقال إيمرسون بالميري ردا على سؤال لأحد متابعيه في حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إن نجم وستهام سعيد بن رحمة هو “أصعب لاعب يدافع ضده”، وأكد المدافع القوي: “إنه سؤال صعب لأن هناك الكثير!..لكن إن اضطررت للاختيار سأقول سعيد بن رحمة”.

إلى ذلك، وجه المدير الفني لوستهام، ديفيد مويز، انتقادات جديدة لسعيد بن رحمة، لكن بعيدا عن الجانب الفني هذه المرة، وتعلقت بعدم إتقان الجناح الجزائري للغة الإنجليزية رغم تواجده في إنجلترا منذ حوالي 4 سنوات كاملة، ما يؤثر، حسبه، على تواصله مع زملائه في النادي اللندني، وقال مويز في تصريحات لوسائل الإعلام ردا على سؤال متعلق بمدى تأقلم الوافدين الجدد على وستهام، خاصة من ناحية تعلم اللغة الإنجليزية: “ليس من السهل أبدًا على اللاعبين الأجانب التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة. ومع ذلك من المتوقع أن يتعلم شخص موجود في انجلترا منذ أكثر من 4 سنوات اللغة، حتى لا يصبح التواصل مع زملائه في الفريق والمدير مشكلة”، في إشارة إلى سعيد بن رحمة.

وعلق موقع “تي بي آر فوتبول” الإنجليزي على تصريح مويز بالقول: “اللغة الإنجليزية لبن رحمة لم تثر إعجاب مويز على الإطلاق”، مضيفا: “انتقد مدرب وستهام اللغة الإنجليزية للنجم الجزائري، قبل أن يمتدح بعض لاعبي فريقه الجدد لتعلمهم اللغة بسرعة أكبر”، ونقل الموقع تصريحات مويز السابقة بهذا الشأن: “لقد ذهبت إلى إسبانيا وحاولت أخذ دروس في اللغة الإسبانية والتحدث بها خلال عام واحد”، مضيفا: “لكني أعتقد أني لو بقيت لعام آخر لكنت تحدثت بهذه اللغة بطلاقة”، وأردف: “اللغة الإنجليزية لسعيد (بن رحمة) رغم الوقت الطويل الذي قضاه هنا لم تكن رائعة”، وأضاف: “لكن يجب أن أقول إن نايف (أجرد) وجيانلوكا (سكاماكا) وإيمرسون (بالميري) يتحدثون الإنجليزية بشكل رائع، والغريب أن (لوكاس) باكيتا لا يستطيع التحدث بها ولكن أعتقد أنه يفهمها”، في إشادة كبيرة من مويز بنجوم وستهام الذي انتدبهم هذا الصيف، على عكس ما خص به سعيد بن رحمة.