نجم إنجليزي يقدم هذه النصيحة لغوارديولا بخصوص محرز

اللاعب الجزائري ينتظر تجديد عقده قريبا

دعا نجم ناديي إيفرتون وأرسنال الأسبق، الإنجليزي كيفين كامبل، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي وإدارة الفريق إلى ضرورة الإسراع في غلق ملف النجم الجزائري، رياض محرز، وتجديد عقده الذي ينتهي صيف العام المقبل، من منطلق أن قائد “الخضر” هو أحد أفضل لاعبي “السكاي بلوز” دون منازع.

وكان المدير الفني للستيزنس، بيب غوارديولا، قرر الإبقاء على رياض محرز في الفريق، وفضّله على الثنائي، البرازيلي غابرييل جيسوس، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ، رغم أن اللاعب الجزائري مرتبط بعام واحد فقط بمانشستر سيتي ولم يقع لحد الآن الاتفاق بين الطرفين على عقد جديد، وأعدت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” المختصة في متابعة أخبار النادي السماوي، تقريرا تتحدث فيه عن مستقبل رياض محرز مع السيتي، مستشهدة برأي المهاجم الأسبق لـ”الغانرز”، كيفين كامبل، الذي يُدعم بشدة قرار التجديد لرياض محرز، على اعتبار أن اللاعب الجزائري هو “من أفضل اللاعبين في الفريق”، على حد تعبيره.

ونقل ذات المصدر تصريحات كامبل لموقع “فوتبال إنسايدر”، قال فيها: “لقد أثبت محرز أنه لاعب يمنحك الفوز خلال المباريات، إنّه أحد أفضل لاعبي مانشستر يونايتد”، وأضاف: “صحيح أنه لا يبدأ بعض المباريات أساسيا، لكنه عندما يدخل إلى الملعب يكون له تأثير واضح”، وزاد: “بإمكانه صنع الفارق في أي لحظة”، قبل أن يبرز مكانة الدولي الجزائري داخل أسوار مانشستر سيتي، وصرح: “يبدو أن الجميع يحبه في مانشستر سيتي، كما هو مرتاح للغاية هناك”، وشدد: “مثل هؤلاء اللاعبين (محرز) لا يجب أن تتخلى عنهم. لا يمكن خسارة لاعبين يمنحونك الفوز خلال المباريات لأن محرز من طينة هؤلاء اللاعبين”.

وكانت مصادر إعلامية انجليزية أكدت خلال الأيام القليلة الماضية أن إدارة مانشستر سيتي تقدمت كثيرا في مفاوضات تجديد عقد رياض محرز، مشيرة إلى أن الطرفين في طريقهما إلى الاتفاق على عقد جديد يمتد لحوالي 3 سنوات، وبشروط مالية مريحة لقائد “الخضر”، الذي يُفضل بدوره البقاء في مدينة مانشستر، وكان رياض محرز انضم إلى “السكاي بلوز” صيف عام 2018، قادما من ليستر سيتي مقابل 68 مليون يورو، وخاض منذ ذلك التاريخ 189 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 63 هدفا وقدم 46 تمريرة حاسمة، كما توج مع السيتي بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 ألقاب في كأس الرابطة، ولقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.