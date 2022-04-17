نجم إيفواري يكشف سّر تعلق بن ناصر بالمنتخب الجزائري

لاعب "الخضر" يقترب من تحطيم رقم أسطورة ميلان

كشف اللاعب الدولي الإيفواري، حامد طراوري، نجم نادي ساسولو الإيطالي عن سّر التعلق الكبير للاعب نادي ميلان، إسماعيل بن ناصر، بالمنتخب الجزائري وبلاده رغم أنه مولود بفرنسا، مشيرا إلى أنه ذرف الدموع بعد خيبة الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا الماضية بالكاميرون، قبل أن يتكرر المشهد بعد الإقصاء من كأس العالم 2022 على يد منتخب “الأسود غير المروضة”.

وتربط علاقة صداقة قوية بين طراوري وبن ناصر، وهما اللذان سبقا لهما اللعب معا في نادي إمبولي الإيطالي، قبل أن ينضم اللاعب الجزائري إلى ميلان صيف عام 2019، وقال اللاعب الإيفواري في تصريحات لقناة الدوري الإيطالي على “يوتيوب”، بخصوص اللاعب الجزائري: “بن ناصر يحب الجزائر كثيرا”، مضيفا: “بعد مباراتنا مع الجزائر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، ذهبت للقاء بن ناصر، فوجدته حزينا جدّا. لقد كان يبكي بحرقة، في تلك اللحظة تأكدت من تعلقه وحبّه الشديدين للجزائر”.

من جهة أخرى، بات بن ناصر نجم نادي ميلان الإيطالي رابع لاعب إفريقي الأكثر مشاركة في مباريات النادي اللومباردي (السلسلة مستمرة)، بعد أن وصل إلى المباراة رقم 100 له عندما واجه نادي جنوى في المرحلة 33 من الدوري الإيطالي، وفاز ميلان على جنوى في المباراة التي جرت على ملعب سان سيرو بنتيجة هدفين دون رد (2ـ0)، ليعزز بذلك صدارته للدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، قبل خمس جولات من اختتام الموسم في إيطاليا، ويتطلع بن ناصر للتتويج بأول ألقابه مع ميلان منذ انضمامه إليه صيف عام 2019.

ويعد بن ناصر رابع لاعب إفريقي أكثر مشاركة مع ميلان بوصوله إلى عتبة المائة مباراة، خلف الإيفواري فرانك كيسييه زميله الحالي برصيد 217 مباراة، وجاء في المركز الثاني أسطورة ميلان الليبيري جورج وياه بـ148 مباراة، في حين حّل الغاني كيفين برانس بواتنغ ثالثا بـ114 مباراة، ويرشح المتابعون الدولي الجزائري لتجاوز بواتنغ ووياه مستقبلا، خاصة أنه يعد من كوادر نادي ميلان وهو مرشح للبقاء لفترة طويلة مع الفريق.

إلى ذلك، لم يتردد بن ناصر كثيرا للاحتفال بمئويته مع نادي ميلان، حيث نشر تغريدة بعد نهاية مباراة جنوى على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” مرفقة بصورة له من المواجهة، قال فيها: “يستمر القتال (في إشارة إلى صراع ميلان على لقب الدوري)”، وتابع: “فخور بظهوري رقم 100 مع الروسونيري”، ويقدم لاعب خط الوسط الجزائري (24 عاما) مستويات ملفتة مع ميلان هذا الموسم، جعلته واحدا من أبرز مهندسي العودة القوية للنادي في سباق التتويج بلقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2011، وخاض بن ناصر 35 مباراة مع ميلان منذ بداية الموسم سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا.

وفي المجمل شارك نجم نادي ارسنال الانجليزي السابق في 100 مباراة مع ميلان بمختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي الإيطالي صيف عام 2019 قادما من نادي إمبولي في صفقة قدرت بـ16 مليون يورو، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.