نجم الترجي التونسي: تركيزنا الآن منصب على مباراة بلوزداد

قال لاعب الترجي التونسي محمد علي بن رمضان، أن الفوز الذي حققه ناديه برباعية نظيفة على نادي غالاكسي البوتسواني، يعد رسالة للمنافسين في دور المجموعات..

وأضاف صاحب “الهاتريك” في مباراة غالاكسي، في تصريحات إعلامية : “الانتصار برباعية رسالة لمنافسينا في دور المجموعات، لم نحسم أي شيء ومازلنا لم ننجز أي شيء”.

وتابع بن رمضان : “علينا أن نبقي أرجلنا على الأرض، ونركز من الآن على المباراة القادمة التي ستجمعنا خارج قواعدنا أمام شباب بلوزداد”.

وسجل بن رمضان أسرع هدف للترجي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو الهدف الأول الذي جاء بعد 42 ثانية فقط من انطلاق اللقاء.

ويحل الترجي التونسي بالجزائر مع نهاية الأسبوع، تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد السبت القادم، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.