نجم الترجي التونسي يغيب رسميا عن مباراة شبيبة القبائل

سيغيب نجم الترجي التونسي، حمدو الهوني رسميا عن مباراة فريقه أمام شبيبة القبائل لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الترجي التونسي، عن خضوع لاعبه الليبي حمدو الهوني لعملية جراحية، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي.

وقال الترجي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “أجرى لاعبنا حمدو الهوني الفحوصات اللازمة، وارتأى الدكتور منصف بن عبيد رئيس اللجنة الطبية بالترجي إخضاعه إلى عملية جراحية، يركن بعدها إلى الراحة بين 3 أسابيع وشهر”.

ويستقبل الترجي التونسي، فريق شبيبة القبائل، هذا السبت بملعب حمادي العقربي برادس، في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي التونسي قد حسم مباراة الإياب بالجزائر، لصالحه، بنتيجة هدف دون رد.