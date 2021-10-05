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رياضة

نجم “الخيول” تراوري: متفائل بحصد 6 نقاط أمام جيبوتي

سليم.ع
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نجم “الخيول” تراوري: متفائل بحصد 6 نقاط أمام جيبوتي

عبّر نجم منتخب بوركينافاسو برتراند ترواوي، عن تفاؤله بقدرة منتخب “الخيول” على إضافة 6 نقاط إلى الرصيد، أمام النيجر في لقاءي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال..

وقال مهاجم نادي أستون فيلا، في حوار للصفحة الرسمية للإتحاد البوركينابي لكرة القدم: ” قادرون على حصد 6 نقاط أمام جيبوتي، لكن بحكم التجربة التي أمتلكها، يجب أن نركز أولا على المباراة الأولى والخروج بالنقاط الثلاث، قبل التفكير في نقاط المواجهة الثانية”.

وأضاف برتراند، متحدثا عن غياب زميله في المنتخب لاسينا ترواوي: ” غيابه مؤثر، خاصة وأنه المهاجم الأبرز، وسجل بداية موسم قوية”.

من جهة أخرى، عبّر مهاجم أستون فيلا عن سعادته الكبيرة بعودته إلى صفوف المنتخب، بعد غيابه في الجولتين السابقتين أمام النيجر والجزائر بسبب الإصابة.

وشرع منتخب بوركينافاسو أمسية الإثنين، في تربصه التحضيري بمدينة مراكش تحسبا للمباراة المزدوجة أمام جيبوتي، بحضور كل التعداد.

ويسعى منتخب بوركينافاسو لحصد ست نقاط من مواجهتي جيبوتي للإبقاء على حظوظه كاملة في التأهل إلى المونديال، حيث يتواجد حاليا في مركز الصدارة مع المنتخب الجزائري بأربعة نقاط، مع أفضلية للخضر بفارق الأهداف.

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