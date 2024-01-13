نجم الكاميرون مهدد بالغياب عن كأس أمم إفريقيا

تلقى منتخب الكاميرون ضربة موجعة، قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تنطلق السبت بكوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فيفري المقبل.

وذكرت شبكة “CFOOT” الكاميرونية، أن فينسنت أبو بكر، مهاجم بشكتاش التركي، لم يستكمل تدريبات المنتخب الكاميروني، مساء الجمعة، بعد تعرضه لإصابة قوية.

🔴 ALERTE INFO : Selon des informations exclusives de CFOOT, Vincent Aboubakar a dû écourter sa séance d’entraînement ce soir en raison d’une grave blessure. Les premiers diagnostics effectués révèlent une blessure qui pourrait rendre Vincent Aboubakar forfait pour la CAN 2023. pic.twitter.com/jZ5DgnqYqd — CFOOT (@cfootcameroun) January 12, 2024

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات المبدئية التي تم إجراؤها، أكدت أن الإصابة قد تتسبب في غياب فينسنت أبو بكر عن كأس الأمم الإفريقية 2023.

وينافس منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2023، مع كل من السنغال وغامبيا وغينيا.

ويستهل المنتخب الكاميروني مشواره في “الكان” بمواجهة منتخب غينيا، هذا الاثنين.