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رياضة

نجم الكاميرون مهدد بالغياب عن كأس أمم إفريقيا

عمر سلامي
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نجم الكاميرون مهدد بالغياب عن كأس أمم إفريقيا
أرشيف
فينسنت أبو بكر

تلقى منتخب الكاميرون ضربة موجعة، قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تنطلق السبت بكوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فيفري المقبل.

وذكرت شبكة “CFOOT” الكاميرونية، أن فينسنت أبو بكر، مهاجم بشكتاش التركي، لم يستكمل تدريبات المنتخب الكاميروني، مساء الجمعة، بعد تعرضه لإصابة قوية.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات المبدئية التي تم إجراؤها، أكدت أن الإصابة قد تتسبب في غياب فينسنت أبو بكر عن كأس الأمم الإفريقية 2023.

وينافس منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2023، مع كل من السنغال وغامبيا وغينيا.

ويستهل المنتخب الكاميروني مشواره في “الكان” بمواجهة منتخب غينيا، هذا الاثنين.

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