نجم الكرة الإيطالية سابقا “فييري” يحلّ بِالجزائر

حلّ بِالجزائر، الثلاثاء، نجم منتخب إيطاليا لِكرة القدم سابقا كريستيان فييري.

وتندرج زيارة فييري إلى الجزائر ضمن إطار تمثيله للوكالة الإيطالية للتجارة، التي تُشارك في معرض دولي بِبلادنا له صلة بِالاقتصاد، ويتعلّق بِصالون الصّناعات الغذائية.

وسبق لِكريستيان فييري (50 سنة) إحراز عدّة تتويجات في منصب مهاجم، على غرار لقب بطولة إيطاليا عام 1997 مع نادي جوفانتوس، وكأس العالم للأندية مع الفريق ذاته سنة من قبل، وكأس أوروبا للأندية الفائزة بِالكؤوس عام 1999 مع نادي لاتسيو، ولقب هدّاف البطولة الإسبانية موسم 1997-1998 مع نادي أتليتيكو مدريد، والجائزة ذاتها موسم 2002-2003 في إيطاليا مع فريق الإنتر، وغيرها من التتويجات.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، لقطات وأهداف سجّلها كريستيان فييري في مشواره الرّياضي (إضغط هنا).