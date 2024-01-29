نجم الكرة المصرية السابق يعلّق بعد إقصاء “الفراعنة” من الكان

قال نجم الكرة المصرية السابق، سيد معوض، إنه حزين على ضياع هيبة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وقال سيد معوض في تصريحات تليفزيونية: “منذ بداية البطولة وروى فيتوريا تصريحاته متضاربة، ولا أحد يفهم ماذا يريد، حتى فنيا في المباريات كل التغييرات عليها علامات استفهام”.

وأضاف النجم السابق للمنتخب المصري: “من الممكن أن نكون حققنا استفادة كبيرة من أمم إفريقيا، وأن نجهز للاستعداد لبطولة كأس العالم، لكن فيتوريا لم يفعل أي شيء مطلقا من أجل تجهيز جيل جديد، ونحن نعانى فنيا بشكل واضح “.

وتابع: “لا يفرق معي رحيل فيتوريا أو اتحاد كرة القدم، لكننا لم نسمع عن وجود مشروعات طويلة الأمد من أجل نهضة الكرة المصرية، لو فزنااليوم كان سيكمل فيتوريا مسيرته بشكل طبيعي، مع أنني أرى أنه حتى لو توج بالبطولة لابد من رحيله أيضا لأنه لم يطور أي شيء مطلقا”.

كما قال سيد معوض: “سندخل في أزمة جديدة بعد كأس الأمم حال رحيل فيتوريا، وسنظل نبحث عن مدرب جديد، والبعض سيقول لابد من مدرب مصري واخر يتمسك بالأجنبي، لكن الأهم هو تطبيق الأفكار، أتمنى أن نرى مديرا فنيا للاتحاد قادرا على إعادة الانضباط للمسابقات الخاصة بالناشئين والشباب”.

وأقصي منتخب مصر في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، بركلات الترجيح 7 -8، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.