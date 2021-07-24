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الجزائر

نجم المنتخب المحلي مطلوب في ماتز الفرنسي

سليم.ع
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نجم المنتخب المحلي مطلوب في ماتز الفرنسي

أكدت تقارير صحفية أن فريق ماتز الفرنسي مهتم بضم نجم المنتخب الوطني للمحليين، مهاجم وفاق سطيف محمد الأمين عمورة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وحسب ذات التقارير فإن نادي ماتز قدم عرضا رسميا لوفاق سطيف، قيمته 1 مليون أورو للاستفادة من خدمات المهاجم عمورة الذي يعد اكتشاف هذا الموسم، بتألقه مع الوفاق ومع المنتخب الوطني للمحليين في المباراة الودية التي جمعته أمام منتخب ليبيريا.
ولا يعد نادي ماتز الذي ينشط في صفوفه كل من الحارس أوكيدجة وصانع الألعاب فريد بولاية، النادي الوحيد الذي يريد الظفر بصفقة عمورة، حيث هناك أندية فرنسية أخرى تريد استقدامه.
وتراجع مردود مدلل الوفاق في الجولات الأخيرة، بشكل لافت، وهو الأمر الذي فسره بعض المتتبعين بفقدان اللاعب لتركيزه مع الفريق، وتفكيره في الانتقال، خاصة بعد احتراف غشة في تركيا، وانتقال لعوافي إلى البطولة التونسية.
ونال هداف الوفاق في مباراة جمعية عين مليلة، سهرة الجمعة البطاقة الحمراء في الدقيقة 26، ما عقد من مأمورية تشكيلة النسر السطايفي، التي انهزمت بهدفين مقابل هدف، وضيّعت صدارة الترتيب لصالح شباب بلوزداد.
سليم.ع

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