نجم “النشامي” إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال

لعنة الإصابات تضرب منتخب الأردن مجددا

تعرض المنتخب الأردني إلى ضربة جديدة موجعة، بعدما تأكد غياب نجمه إبراهيم صبرة عن خوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق الخميس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، نتيجة الإصابة التي تعرض لها.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان رسمي، نشره على حسابه في منصة “إكس” أول أمس الجمعة، إصابة النجم إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة كاحل قدمه اليسرى في أثناء خوضه التدريبات، ليخضع المهاجم إلى فحوصات طبية أكدت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة القادمة، ما يعني استبعاده من قائمة “النشامى” المشاركة في كأس العالم.

وجاء في بيان الاتحاد الأردني: “تتقدم أسرة المنتخب الوطني بأصدق أمنيات الشفاء العاجل للاعب إبراهيم صبرة، والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى أثناء التدريبات، ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، واستبعاده من القائمة التي ستخوض مونديال 2026”.

وأصبح مدرب منتخب الأردن يعاني كثيراً من تعرض نجومه لعدد من الإصابات، بعدما تأكد غياب العديد من اللاعبين عن المونديال بعدما تأكد غياب كل من: يزن النعيمات وإبراهيم صبرة وتامر بني عودة.

ويلعب منتخب الأردن، بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، المونديال في المجموعة العاشرة إلى جانب المنتخب الوطني الجزائري، الأرجنتين، والنمسا.