نجم بايرن ميونيخ السابق يشيد بسعيد بن رحمة  

شعبية الجزائري ترتفع لدى جماهير وست هام

أشاد الدولي الانجليزي السابق، أوين هارغريفيز، بالدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام الانجليزي بعد تألقه مرة أخرى مع النادي اللندني وقيادته له للفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي، أمام نادي رابيد فيينا النمساوي بهدفين دون رد، وهو الثاني للنادي بعد الفوز في كرواتيا على دينامو زغرب.

وسجل بن رحمة الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع من اللقاء، ليرفع حصيلته التهديفية مع وست هام إلى 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 7 مباريات كاملة، ما يصنفه كواحد من أبرز لاعبي النادي هذا الموسم مع الجمايكي ميشال أنطونيو والانجليزي ديكلان رايس، وأشاد النجم السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني والمحلل التلفزيوني بقنوات “بي تي سبور” تعليقا على المستويات التي قدمها اللاعب الجزائري أمام رابيد فيينا: “أعتقد أن بن رحمة لاعب رائع..من الناحية الفنية هو موهوب للغاية”، قبل أن يضيف: “لقد تم الإشادة بديكلان رايس وميشيل أنطونيو كثيرا حتى الآن هذا الموسم، لكننا نحتاج أيضًا إلى الإشادة أيضا ببن رحمة”، ويقدم لاعب “الخضر” مستويات كبيرة جدّا منذ بداية الموسم، رشحته حتى للتنافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لشهر أوت الماضي، بعد أن تأقلم بشكل جيّد مع وست هام بعد موسم أول عرف فيه بعض المصاعب بسبب طريقة تعامل المدرب الاسكتلندي، ديفيد مويز، معه، عندما أصر على إشراكه تدريجيا ضمن التشكيل الأساسي للنادي.

من جهة أخرى، سخرت جماهير نادي وست هام من الدولي البرازيلي رافينيا، نجم نادي ليدز يونايتد الانجليزي، الذي نشر صورة لمراوغته لسعيد بن رحمة خلال مباراة الفريقين الأخيرة في “البريميرليغ”، على حسابه الرسمي في “انستغرام”، بعد أن نجح البرازيلي في تمرير الكرة بين قدمي اللاعب الجزائري على طريقة “الجسر الصغير”، وهي المراوغة التي يتقنها جيدا بن رحمة وكان العديد من لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز من ضحاياه، وحرصت جماهير وست هام على تذكير رافينيا بأنه ليس هو من عليه الضحك في النهاية، لأن نادي وست هام هو الذي فاز بالمباراة بهدفين لهدف وبتألق واضح من بن رحمة، داعين إيّاه إلى التواضع، وبن رحمة إلى نشر مقطع فيديو هدف الفوز الذي سجله أنطونيو، لأنه في النهاية اللاعب الجزائري وزملاؤه هم الذين ضحكوا أخيرًا.