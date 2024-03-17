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رياضة

نجم برشلونة السابق يرد بقوة على حساب الدوري الفرنسي

عمر سلامي
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نجم برشلونة السابق يرد بقوة على حساب الدوري الفرنسي
أرشيف
مبابي وبيكي

حاول حساب الدوري الفرنسي السخرية من جيرارد بيكي، إلا أن نجم برشلونة السابق، لم يتأخر في الرد.

ونشر حساب الدوري الفرنسي الرسمي على “إكس” صورة تظهر بيكي يمسك قميص نجم باريس سان جرمان الفرنسي، كليان مبابي، في لقاء سابق بين الفريقين في 2021، وأرفقها بتعليق “هكذا بدأ دوري الملوك”، وهي بطولة ودية ينظمها بيكي.

وكان باريس سان جرمان بقيادة مبابي تفوق على برشلونة 5-2 بمجموع المباراتين في ثمن نهائي نسخة 2021 من دوري أبطال أوروبا.
وتلمح تغريدة الحساب الفرنسي إلى أن مبابي أنهى مسيرة بيكيه في تلك المباراة.

لكن حساب “دوري الملوك”، الذي أنشأه بيكي بالشراكة مع أسماء أخرى، سرعان ما ردّ بتغريدة تظهر بيكي رفقة أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا فاز بها مع فريقة السابق برشلونة، فيما لقب وحيد لكل أندية الدوري الفرنسي عبر تاريخها.

وأرفقت تغريدة دوري الملوك الصورة بإيموجي إشارة اصمت.

وفازت فرنسا بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكان ذلك عبر فريق أولمبيك مارسيليا في عام في عام 1993.

وأوقعت قرعة ربع النهائي بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، وتلعب مباراة الذهاب في باريس يوم 10 أفريل، بينما تلعب مباراة الإياب بإسبانيا في 16 من نفس الشهر.

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