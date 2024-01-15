نجم بوركينافاسو يحذر من المواجهة أمام الجزائر

توقّع لاعب منتخب بوركينافاسو عيسى كابوري، نجم ليتون تاون الإنجليزي، ولاعب مانشستر سيتي سابقاً، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن يجد منتخب بلاده صعوبات في مباراته المرتقبة أمام منتخب الجزائر.

وخلال تدريبات منتخب بلاده، قبل المواجهة الأولى التي خاضها أمس أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا التي تقام في ساحل العاج، رفض كابوري وضع بوركينافاسو في موقف المرشّح الأول للانتصار، حيث أشار إلى أن المباريات ستكون قوية في النهائيات الإفريقية.

وشدد اللاعب الذي يُعتبر من نجوم منتخب بلاده في هذه النسخة من النهائيات على أنه لا توجد فوارق كبيرة بين المنتخبات خلال النسخة الـ34 من النهائيات، معتبراً أن المواجهة مع الجزائر لن تكون مختلفة عن ذلك.

ويُعتبر منتخب بوركينافاسو من المنتخبات التي تصنع المفاجأة باستمرار، حيث أزاح المنتخب التونسي خلال نسخة الكاميرون في عام 2022، وتمكن من التغلب عليه بهدف نظيف، رغم أنه لم يكن مرشحاً للانتصار بما أن المنتخب التونسي تأهل على حساب منتخب نيجيريا.

وسبق لهذا المنتخب أن أحدث مفاجآت في عديد من النسخ من النهائيات الإفريقية، ولهذا فإن مهمة المنتخب الوطني لن تكون سهلة، وسيتعين عليه الحذر من هذا المنافس القوي الذي سيحاول التقدّم في المسابقة مثلما فعل في الدورات السابقة.