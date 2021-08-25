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رياضة

نجم بوركينافاسو يغيب رسميا عن مواجهة “الخضر”

سليم.ع
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نجم بوركينافاسو يغيب رسميا عن مواجهة “الخضر”

أعلن مدرب منتخب بوركينافاسو كامو مالو، عن قائمة اللاعبين المعنيين، بخوض أولى مباريات تصفيات مونديال قطر،أمام النيجر والجزائر مطلع سبتمبر المقبل…
وخلت قائمة بوركينافاسو، التي تضم 27 لاعبا، من اسم مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، برتراند تراوري، ليتأكد غيابه رسميا عن مواجهة “الخضر” يوم 7 سبتمبر المقبل.
ويغيب برتراند تراوري بسبب معاناته من إصابة، تبعده عن الميادين لأكثر من 3 أسابيع، وفق ما صرح به من قبل مدرب أستون فيلا، في الندوة الصحفية التي سبقت مواجهة نيوكاسل لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووجه مدرب بوركينافاسو الدعوة لثمانية لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من زكرياء سانوغو وسيريل بايارا وحسان باندي وإريك تراوري ولاسينا تراوري ومحمد كانوتي ومحمد كاتارا وعبدول توبسوبا.

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