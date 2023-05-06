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رياضة

نجم بوعناني يسطع تمريرا

علي بهلولي
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نجم بوعناني يسطع تمريرا
ح.م
بدر الدين بوعناني في مباراة فريقه نيس والمُضيّف نادي ران.

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائر السابق بدر الدين بوعناني مساء السبت، وساهم في جلب انتصار لِفريقه نيس الفرنسي.

وفاز فريق نيس بِنتيجة (2-1) على الضّيف نادي ران، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 34 من عمر البطولة الفرنسية.

وصنع المهاجم بوعناني الهدف الأوّل لِفريقه نيس، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 50. رافعها غلّته إلى 4 تمريرات حاسمة في منافسة “اللّيغ 1” نسخة 2022-2023. عِلما أن الدولي الجزائري مُنحت له فرصة اللّعب أساسيا 7 مرّات فقط.

وعلى غرار بوعناني، شارك متوسّط الميدان هشام بوداوي أساسيا. بينما ذخل المدافع عطال إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 73، في حين تابع المهاجم بلال براهيمي اللّقاء من ندكّة ابدلاء.

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