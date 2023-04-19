نجم تشيلسي يثير الجدل بعد الهزيمة أمام الريال

أثار البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشيلسي الجدل، بعد الهزيمة أمام ريال مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

ويظهر مقطع فيديو البرتغالي جواو فيليكس، لاعب تشيلسي المعار من أتلتيكو مدريد، وهو يضحك بشدة أثناء الحديث مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، عقب المباراة.

ويبدو أن النجم البرتغالي ستنتهي رحلته سريعا مع تشيلسي الإنجليزي، والذي انتقل لصفوفه معارا في جانفي الماضي.

ويعد فيليكس من الأسماء التي ارتبطت كثيرا بالانتقال إلى برشلونة في الموسم الحالي والماضي، خاصة أنه يحظى بإعجاب خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني.

وتنتهي إعارة جواو فيليكس مع تشيلسي في نهاية الموسم الجاري، حيث أنه لم يسجل سوى هدفان فقط مع البلوز حتى الآن وسط النتائج المتراجعة للفريق، منذ بداية الموسم.

وربطت التقارير خلال الفترة الماضية بين جواو فيليكس ومانشستر يونايتد، الذي حاول التعاقد معه كذلك.