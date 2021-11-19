نجم توتنهام الانجليزي يعترف بقوة رياض محرز

قال إنه أخطر لاعب واجهه في "البريميرليغ"

اعترف الدولي الإسباني، سرجيو ريغيلون، نجم نادي توتنهام الانجليزي حاليا وريال مدريد الإسباني سابقا، بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، هو أخطر لاعب واجهه في الدوري الانجليزي الممتاز، واصفا مهمة الدفاع أمامه بالصعبة جدّا، وهي شهادة جديدة تضاف إلى سجل قائد “الخضر” الناصع بالاعترافات والتقدير لمهاراته الكروية وقيمته الثابتة كنجم عالمي.

ويحظى رياض محرز بتقدير واحترام كبيرين وسط العديد من لاعبي كرة القدم العالمية، خاصة في الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يحظى بشعبية جارفة وسط الجماهير وتقدير لدى عديد نجوم أشهر دوري في العالم، بعد انجازه التاريخي مع نادي ليستر سيتي عندما قاده عام 2016 إلى التتويج بلقب “البريميرليغ”، فضلا عن شخصيته المحبوبة والمسالمة والبعيدة عن الصراعات وإثارة الجدل.

وقال سيرجيو ريغلون نجم ريال مدريد السابق وأحد أسلحة المدرب الإيطالي الجديد لنادي تونتهام الانجليزي، أونتونيو كونتي، في تصريحات للمنصة الرقمية “برو ديريكت سوكر” البريطانية، إن أخطر لاعب واجهه في الدوري الانجليزي الممتاز هو رياض محرز، وصرح الظهير الأيسر بهذا الشأن: “أخطر وأصعب اللاعبين الذين واجهتهم في الدوري الانجليزي الممتاز..؟..هما اثنان كايل والكر ورياض محرز..من الصعب اللعب أمام محرز”.

ويأتي هذا الاعتراف ليؤكد مكانة رياض محرز لدى نجوم كرة القدم العالمية، والتي لا تترجمها خيارات مدربه في المان سيتي، بيب غوارديولا بالطريقة الصحيحة، على اعتبار أنه لا يعتمد عليه بانتظام في الدوري الانجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الجاري، ما دفع العديد من وسائل الإعلام العالمية إلى التأكيد على أن محرز يخطط للرحيل عن السيتي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.