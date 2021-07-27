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رياضة
في مقارنة بين خطي هجوم الفريقين

نجم توتنهام يمنح الأسبقية لـ”السيتي” على “المانيو” بفضل محرز 

م. و
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نجم توتنهام يمنح الأسبقية لـ”السيتي” على “المانيو” بفضل محرز 

لا يزال مانشستر سيتي يملك الأفضلية على الجار والغريم مان يونايتد، رغم قيام الأخير بصفقات نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يبرم مانشستر سيتي حتى الآن أي صفقة كبيرة، وسط تقارير صحفية تتحدث عن رغبته في استقدام جاك غريليش نجم أستون فيلا وهاري كين مهاجم توتنهام.

على الجانب الآخر، أبرم مانشستر يونايتد، الباحث عن لقب الدوري الإنجليزي منذ 2013، عدة صفقات قوية أبرزها الجناح جادون سانشو من بروسيا دورتموند، فضلا عن الاقتراب من ضم المدافع الفرنسي رافائيل فاران من ريال مدريد.

ورغم ذلك، يرى جيمي أوهارا، اللاعب الأسبق لتوتنهام، بأن السيتي لا يزال يملك الأفضلية بفضل وجود مثلث هجومي بزعامة الجزائري رياض محرز إلى جانب الثنائي الإنجليزي فيل فودين والبلجيكي كيفن دي بروين.

وقال أوهارا في تصريحات لمحطة “توك سبورت” الإذاعية البريطانية الشهيرة: “صحيح أن اليونايتد قام بتدعيم صفوفه بلاعب بقيمة سانشو، ولكن هذا لا يعني بأنه يمتلك هجوما أفضل من السيتي”.

وتابع: “السيتي وعندما يدخل بهجوم مشكل من محرز، وفودين ودي بروين، ويكون البلجيكي في دور رأس الحربة الوهمي، فإن هجوم السيتي أفضل بكل تأكيد، الأمر كله مرتبط بالموهبة”.

وأضاف: “بطبيعة الحال، فإن السيتي لا يزال بحاجة لضم مهاجم صريح خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن عندما يدفع المدرب بيب غوارديولا بالثلاثي السالف ذكره، فإنهم قادرون على القيام بالمطلوب منهم على أكمل وجه”.

يُذكر بأن رياض محرز، ارتبط اسمه مؤخرا بالدخول في صفقة مقايضة تسمح للأزرق السماوي باستقدام هاري كين، ولكن “محارب الصحراء” نفى هذه التقارير، مؤكدا على رغبته في الاستمرار بقميص السيتي.

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