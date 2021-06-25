نجم جزائري ضمن لجنة تحكيم مهرجان “كان” السينمائي

اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان “كان” السينمائي النجم الجزائري طاهر رحيم للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم بعد سلسلة نجاحاته.

وكشفت اللجنة عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة 74 التي ستقام في الفترة ما بين 6 و17 جويلية، حيث سيرأس اللجنة المخرج الأميركي سبايك لي والممثلة والمخرجة الفرنسية ميلاني لوران.

وتم اختيار النجم الجزائري الفرنسي طاهر رحيم للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم المهرجان بعد سلسلة نجاحاته في أداء أدوار صعبة ومركبة في الأفلام الفرنسية، منها فيلمة الجميل “أن بروفيت” أو النبي للمخرج الفرنسي جاك ديار، وجسد شخصية سجين في الفيلم، وقد فائز الفيلم بجوائز سيزار ومهرجان كان، وقد حصد دور أفضل ممثل واعد.

كما أنه يواصل نجاحاته بعد مشاركته مع المخرج الإيراني علي أصغر فرهادي ويشق طريقه الآن في هوليوود إلى جانب جودي فوسترالتي سيكرمها المهرجان ويؤدي رحيم دور موريتاني في معتقل غوانتانامو في فيلم “ذي موريتانيان”.

وستشاهد لجنة التحكيم 24 فيلما ضمن المسابقة الرئيسية، وتضم خمس نساء وأربعة رجال من خمس قارات ومن سبع جنسيات، بينهم المخرج النيويوركي الأسمر سبايك لي الذي سيترأس لجنة التحكيم للعام الثاني على التوالي بعد إلغاء الدورة الماضية إثر جائحة كورونا.