نجم ديلور يسطع تسجيلا وتمريرا

تألّق اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور، الأحد، تسجيلا وتمريرا، في مباراة فريقه مونبلييه والضيف نادي لوريون.

وفاز فريق مونبلييه بِنتيجة (3-1)، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد.

وأمضى أندي ديلور الهدف الأخير لِفريقه مونبلييه في الدقيقة الـ 83، كما صنع الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 58.

ورفع المهاجم ديلور غلّته إلى هدفَين وتمريرة حاسمة، في منافسة “اللّيغ 1” للموسم الجديد.

وحمل أندي ديلور في مواجهة نادي لوريون، شارة قائد فريق مونبلييه.

وطرد الحكم لاعبَين من فريق لوريون، في الدقيقة الـ 86 والوقت بدل الضائع (90+2).

وبات فريق مونبلييه بعد هذا الانتصار، يجمع 4 نقاط في المركز الـ 7. ويشغل نادي لوريون الرّتبة الـ 9، بِرصيد النقاط ذاته. لكن مونبلييه يتفوّق استنادا إلى مقياس أفضل هجوم (3/8).