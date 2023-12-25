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رياضة

نجم ريال مدريد يتربع على عرش الأغلى في العالم

عمر سلامي
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نجم ريال مدريد يتربع على عرش الأغلى في العالم
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جود بيلينغهام

بات نجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية، بعدتألقه مع النادي الملكي. 

وقال موقع “ترانسفير ماركت”، إن بيلينغهام قد انضم إلى كل من إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو.

وأوضح أن بيلينغهام حقق زيادة قدرها 30 مليون يورو في آخر تحديث له، وبأنه أصبح يتقدم على مبابي وهالاند لكونه أصغر سنا منهما.

وكانت قيمة نجم ريال مدريد، 11 مليون يورو عندما كان لاعبا في برمنغهام ثم ارتفعت إلى 30 مليونا في 2020 بعد التوقيع لبروسيا دورتموند الألماني.

وانضم بيلينغهام إلى ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند، خلال شهر جوان الماضي، مقابل 130 مليون يورو.

ويقدم اللاعب الإنجليزي أداء كبيرا مع ريال مدريد، حيث سجل 17 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة، في 21 مباراة.

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