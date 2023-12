نجم ريال مدريد يتربع على عرش الأغلى في العالم

بات نجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية، بعدتألقه مع النادي الملكي.

وقال موقع “ترانسفير ماركت”، إن بيلينغهام قد انضم إلى كل من إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو.

وأوضح أن بيلينغهام حقق زيادة قدرها 30 مليون يورو في آخر تحديث له، وبأنه أصبح يتقدم على مبابي وهالاند لكونه أصغر سنا منهما.

Jude Bellingham just surpassed Erling Haaland, Kylian Mbappé and Vinicius jr and is now the most valuable player in the world (€180M) ✨✨ pic.twitter.com/ixG1CK120e

— 𝐌𝐚𝐲⁷ (@clkbae) December 22, 2023