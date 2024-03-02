نجم ريال مدريد يقترب من حسم مستقبله الدولي بين المغرب وإسبانيا

اقترب نجم ريال مدريد، إبراهيم دياز، من حسم مستقبله الدولي واختيار المنتخب الذي سيمثله.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن أنباء انضمام دياز إلى منتخب المغرب ليست بجديدة.

وأضافت أن الاتحاد المغربي والمدرب وليد ركراكي يعملان على إقناع اللاعب منذ وقت طويل، سواء كان ذلك خلف الكواليس أو علنا.

وتابعت: “اللاعب يعمل حاليا على إنهاء بعض الإجراءات قبل تمثيل منتخب المغرب، لكن ذلك لا يعني أنه يدير ظهره لمنتخب إسبانيا”.

كما أكدت الصحيفة الإسبانية أن دياز انتظر دائما إسبانيا، وأن لويس دي لا فوينتي يعتمد عليه في القائمة المقبلة، لفترة التوقف في شهر مارس الجاري .

وقالت الصحيفة الإسبانية أن لا فوينتي لم يتصل بدياز ليؤكد هذا الاهتمام، وفي المقابل قدم المغرب مشروعا لنجم الريال، وحصل على وعد بأن يكون لاعبا أساسيا مع المنتخب.