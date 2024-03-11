نجم ريال مدريد يهنئ متابعيه المسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ نجم ريال مدريد أنطونيو روديغر متابعيه المسلمين عبر العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر روديغر صورة له عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” وهو على سجادة الصلاة، وعلّق قائلا: “رمضان مبارك لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.. تقبل الله صيامنا وقيامنا”.

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وكان روديغر البالغ 31 عاما تحدث في حوار صحفي سابقا عن أهمية التزامه بالصيام في شهر رمضان، والحفاظ على الصلوات وتلاوة القرآن.

وتحدث النجم الألماني عن تأثير الصيام على اللاعبين، قائلا: “ليس أنا، لأنني معتاد على ذلك، لا آكل أو أشرب أي شيء نهارا، وألتزم بالصيام بشكل كامل”.

وأضاف: “الأمر ليس سهلا، لكنه يحتاج إلى العقلية المناسبة فقط للتعامل مع الأمر”، وهو ما يعتبره روديغر أحد مميزاته، مؤكدا أن الالتزام خلال الشهر لا يمثل أي مشكلة بالنسبة له.