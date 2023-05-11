نجم سينيمائي أب للمرة السابعة في عمر الـ 79

كشف النجم السينيمائي روبرت دي نيرو، البالغ من العمر 79 عاماً، خلال مقابلة تلفزيونية أنه أصبح أخيراً أباً للمرة السابعة.

وخلال مقابلة مع “إي تي كندا” بُثت الإثنين، صحح الممثل الفائز بجائزتي أوسكار جملة أدلت بها محاورته، تضمنت إشارة إلى أبنائه الستة.

وردّ الممثل بأن عدد أبنائه أصبح “سبعة في الواقع”. وقال: “لقد رُزقت للتو بطفل”، من دون أن يعطي أي إشارة إلى جنس المولود أو هوية والدته.

وكان روبرت دي نيرو رُزق بطفلين من زوجته الأولى ديان أبوت التي شاركته التمثيل في فيلم “تاكسي درايفر” Taxi Driver، وبطفلين آخرين من الممثلة والمغنية غريس هايتاور التي انفصل عنها عام 2018.

ولديه أيضاً توأمان من عارضة الأزياء توكي سميث التي كانت تربطه بها علاقة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين.

ويروّج الممثل حالياً لأحدث أفلامه “أباوت ماي فاذر” About My Father الذي من المقرر طرحه في صالات السينما في الولايات المتحدة في 26 ماي.

وغالباً ما يوصف دي نيرو بأنه من أهمّ ممثلي جيله. فاز بجائزتي أوسكار قبل بلوغه سن الأربعين، أولاهما عن فئة أفضل ممثل في دور ثانوي عام 1974 في الجزء الثاني من فيلم “العراب” The Godfather، ثمّ عن فئة أفضل ممثل عام 1981 بفضل تجسيده شخصية الملاكم جيك لاموتا في فيلم “ريجينغ بول” Raging Bull.