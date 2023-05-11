-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

نجم سينيمائي أب للمرة السابعة في عمر الـ 79

الشروق أونلاين
  • 297
  • 0
نجم سينيمائي أب للمرة السابعة في عمر الـ 79

كشف النجم السينيمائي روبرت دي نيرو، البالغ من العمر 79 عاماً، خلال مقابلة تلفزيونية أنه أصبح أخيراً أباً للمرة السابعة.

وخلال مقابلة مع “إي تي كندا” بُثت الإثنين، صحح الممثل الفائز بجائزتي أوسكار جملة أدلت بها محاورته، تضمنت إشارة إلى أبنائه الستة.

وردّ الممثل بأن عدد أبنائه أصبح “سبعة في الواقع”. وقال: “لقد رُزقت للتو بطفل”، من دون أن يعطي أي إشارة إلى جنس المولود أو هوية والدته.

وكان روبرت دي نيرو رُزق بطفلين من زوجته الأولى ديان أبوت التي شاركته التمثيل في فيلم “تاكسي درايفر” Taxi Driver، وبطفلين آخرين من الممثلة والمغنية غريس هايتاور التي انفصل عنها عام 2018.

ولديه أيضاً توأمان من عارضة الأزياء توكي سميث التي كانت تربطه بها علاقة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين.

ويروّج الممثل حالياً لأحدث أفلامه “أباوت ماي فاذر” About My Father الذي من المقرر طرحه في صالات السينما في الولايات المتحدة في 26 ماي.

وغالباً ما يوصف دي نيرو بأنه من أهمّ ممثلي جيله. فاز بجائزتي أوسكار قبل بلوغه سن الأربعين، أولاهما عن فئة أفضل ممثل في دور ثانوي عام 1974 في الجزء الثاني من فيلم “العراب” The Godfather، ثمّ عن فئة أفضل ممثل عام 1981 بفضل تجسيده شخصية الملاكم جيك لاموتا في فيلم “ريجينغ بول” Raging Bull.

مقالات ذات صلة
دراسة جديدة تحذّر: المكالمات الهاتفية الطويلة قد تقتلك!

دراسة جديدة تحذّر: المكالمات الهاتفية الطويلة قد تقتلك!

جودة مياه الشرب في القارة السمراء.. الجزائر ثانيا

جودة مياه الشرب في القارة السمراء.. الجزائر ثانيا

النعامة: عملية جني البصل.. وفرة في المنتوج رغم قلة المساحات

النعامة: عملية جني البصل.. وفرة في المنتوج رغم قلة المساحات

الجزائر تسعى لفرض المناصفة في منح المشاريع السينمائية وصندوق مشترك لتمويل الأفلام

الجزائر تسعى لفرض المناصفة في منح المشاريع السينمائية وصندوق مشترك لتمويل الأفلام

أفضل 7 طرق للحصول على وظيفة أحلامك

أفضل 7 طرق للحصول على وظيفة أحلامك

الاحتياطات الأجنبية في الدول العربية

الاحتياطات الأجنبية في الدول العربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد