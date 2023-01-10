نجم فرنسي سابق ينضم إلى قائمة المدافعين عن زيدان

انضم الدولي الفرنسي السابق لويس فيرنانديز إلى قائمة الساندين للنجم زين الدين زيدان، بعد التصريحات المسيئة لرئيس الإتحاد الفرنسي نويل لوغريت.

ونشر فيرنانديز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة له من الأسطورة زين الدين زيدان، وأرفقها بعبارة خاطب من خلالها لوغريت.

وكتب الدولي الفرنسي السابق: “عزيزي الرئيس، مرة أخرى، لقد خرجت عن الطريق”.

وأضاف: ” هذا السيد – يقصد زين الدين زيدان- يجب أن تحترمه، وهذا كل شيء”.

وتعرض لوغريت لانتقادات شديدة بعد تصريحاته المسيئة لزين الدين زيدان، ما دفعه للاعتذار.

رئيس الإتحاد الفرنسي يعتذر من زيدان

وقدم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، الإثنين، إعتذاره من زين الدين زيدان، بعد التصريحات التي أطلقها في حق نجم الكرة الفرنسية.

وقال لوغريت لوكالة الأنباء الفرنسية: “أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري لزيدان كلاعب ومدرب”.

ريال مدريد يساند زيدان ويرد على رئيس الإتحاد الفرنسي

وردّ نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي على الإساءة التي وجهها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، إلى زين الدين زيدان.

وتأسف ريال مدريد للتصريحات التي أدلى بها نويل لوغريت، بخصوص زين الدين زيدان”.

و أضاف النادي الملكي في بيانه: “تظهر هذه التصريحات عدم احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم حول العالم، ونادينا ينتظر التصحيح الفوري”.

وتابع: “زين الدين زيدان، بطل العالم وأوروبا مع بلاده من بين العديد من الألقاب الأخرى، يجسد قيم الرياضة وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب”.

واختتم البيان: “تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير مناسبة لشخص لديه مثل هذا التمثيل، وهذه التصريحات مثل تلك التي أدلى بها أيضا عن قائدنا كريم بن زيمة، اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، وبطل دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا في عام 2021 والفائز بخمس بطولات دوري الأبطال، من بين العديد من الألقاب الأخرى”.

وأدلى لوغريت بتصريحات عبر راديو “مونت كارلو” منتقدًا زيدان، مؤكدًا أنه لا يهتم إذا ما تولى تدريب البرازيل، وأنه لن يرد عليه إذا ما تواصل معه، وهو ما تسبب في هجوم عنيف على رئيس الاتحاد الفرنسي.