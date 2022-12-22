نجم فرنسي سابق يهاجم ديشان ويريد زيدان مدربا للديوك

انتقد النجم السابق للمنتخب الفرنسي، كريستوف دوغاري، المدرب ديشان، بعد الهزيمة في نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين.

وقال بطل العالم مع المنتخب الفرنسي في مونديال 1998 ، في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: ” أشعر بخيبة أمل وحزن على تضييع فرصة التتويج أمام منتخب أقل منا قوة، هناك تحليل يجب إجراؤه، لأن الـ 80 دقيقة التي لعبها المنتخب كان كارثية والأسوأ منذ 50 سنة”.

وانتقد دوغاري ديشان، حيث قال: ” عندما تخسر عليك بتقديم توضيحات في كرة القدم، على الأقل حول التحضير للمباراة”.

ولم يخف دوغاري رغبته في رأية النجم زين الدين زيدان مدربا للديوك، وقال في هذا السياق: ” لا أخفي عليكم، أفضل أن يكون “زيزو” مدربا للمنتخب، وأريد أن أرى أشياء أخرى”.