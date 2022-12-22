-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نجم فرنسي سابق يهاجم ديشان ويريد زيدان مدربا للديوك

عمر سلامي
  • 1197
  • 0
نجم فرنسي سابق يهاجم ديشان ويريد زيدان مدربا للديوك
أرشيف
زين الدين زيدان

انتقد النجم السابق للمنتخب الفرنسي، كريستوف دوغاري، المدرب ديشان، بعد الهزيمة في نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين.
وقال بطل العالم مع المنتخب الفرنسي في مونديال 1998 ، في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: ” أشعر بخيبة أمل وحزن على تضييع فرصة التتويج أمام منتخب أقل منا قوة، هناك تحليل يجب إجراؤه، لأن الـ 80 دقيقة التي لعبها المنتخب كان كارثية والأسوأ منذ 50 سنة”.

وانتقد دوغاري ديشان، حيث قال: ” عندما تخسر عليك بتقديم توضيحات في كرة القدم، على الأقل حول التحضير للمباراة”.

ولم يخف دوغاري رغبته في رأية النجم زين الدين زيدان مدربا للديوك، وقال في هذا السياق: ” لا أخفي عليكم، أفضل أن يكون “زيزو” مدربا للمنتخب، وأريد أن أرى أشياء أخرى”.

مقالات ذات صلة
الناخب الوطني استدعى 26 لاعبا ومواجهة ودية مرتقبة أمام مالي

الناخب الوطني استدعى 26 لاعبا ومواجهة ودية مرتقبة أمام مالي

حديث عن منح الجزائر احتضان كأس إفريقيا 2029

حديث عن منح الجزائر احتضان كأس إفريقيا 2029

فارس سَيُحوَّل إلى أحد هذَين الناديَين

فارس سَيُحوَّل إلى أحد هذَين الناديَين

شاب مصري يفارق الحياة بعد تتويج ميسي بكأس العالم

شاب مصري يفارق الحياة بعد تتويج ميسي بكأس العالم

صحيفة إسبانية تكشف كواليس استبعاد بن زيمة

صحيفة إسبانية تكشف كواليس استبعاد بن زيمة

بن رحمة يسجل رقما مميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز

بن رحمة يسجل رقما مميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد