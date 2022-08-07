نجم فضائي أم نقانق؟.. “مزحة” عالم فيزياء تثير الجدل

اعتذر عالم الفيزياء الفرنسي، إيتيان كلاين، عن صورة قال إنها التقطت من تلسكوب فضائي جديد تابع لوكالة “ناسا”، لنجم، معترفا بأنها كانت مزحة منه فقط.

وقال كلاين في تغريدة له عبر “تويتر”، إنها أحدث صورة مذهلة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي المتطور للنجم “بروكسيما سنتوري”.

وتظهر الصورة كأنها كرة حمراء كونية، مليئة بالعواصف الشمسية المتوهجة، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكتب كلاين في التغريدة: “صورة بروكسيما سنتوري، أقرب نجم للشمس، يقع على بعد 4.2 سنة ضوئية منا”.

أعاد آلاف المستخدمين تغريد المنشور على موقع تويتر، وتبادل آلاف غيرهم التعليقات بشأنه، وكان الظن الغالب على معظمهم أن عالِماً من هذا المستوى الرفيع لا يمكن أن يكذب أو ينشر معلومة مزيفة.

مع ذلك، لاحظ البعض تشابهاً غريباً بين الصورة التي يُزعم أنها للنجم الذي يبعد 4.25 سنة ضوئية من الأرض، وبين لحم الكوريزو الشهير في النقانق الإسبانية.

ووجد كلاين نفسه مضطرا للاعتذار، وكتب على “تويتر”، لمتابعيه “في ضوء بعض التعليقات، أجد نفسي مضطرا لتوضيح أن هذه التغريدة التي تظهر لقطة مزعومة لبروكسيما سنتوري كانت نوعا من التسلية”.

وأقرّ كلاين بأن العديد من المستخدمين لم يفهموا “نكتته” التي قال إنها تهدف ببساطة إلى تشجيع الناس على التساؤل وعدم القبول التلقائي لما يعرض عليهم.