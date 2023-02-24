نجم قادري يسطع تسجيلا وتمريرا

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري سهرة الجمعة في تقديم العروض الفنية الإيجابية، بِزيّ نادي كورتري البلجيكي.

وتعادل فريق كورتري بِنتيجة (3-3) مع المُضيّف نادي زولت فاريخيم، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل صانع الألعاب قادري الهدف الأوّل لِفريقه كورتري في الدقيقة الـ 15، وصنع الثالث بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 65.

ورفع عبد القهار قادري غلّته إلى 3 أهداف وتمريرة حاسمة بِزيّ نادي كورتري، في بطولة بلجيكا نسخة 2022-2023. عِلما أنه غاب عن الميادين لِفترة طويلة ما بين مطلع جويلية ومنتصف ديسمبر الماضيَين، بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة.

وبات فريق كورتري بعد هذا التعادل يجمع 27 نقطة في المركز الـ 14، ويشغل نادي زولت فاريخيم الرّتبة الـ 16 بِرصيد 23 نقطة.