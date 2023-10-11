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رياضة

نجم كرة السلة الأمريكية يندد بالسكوت على جرائم الاحتلال الصهيوني

عمر سلامي
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نجم كرة السلة الأمريكية يندد بالسكوت على جرائم الاحتلال الصهيوني
أرشيف
كايري ايرفينغ

ندّد نجم كرة السلة الأمريكية، كايري ايرفينغ، بالسكوت على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة.

وفي تغريدة له على حسابه الشخصي على منصة “إكس”، قال ايرفينغ: “أين أنتم أيها الرؤساء والإعلاميون الذين يتحدثون بصوت عالٍ والذين يظهرون على شاشات التلفزيون وفي منصات التواصل الاجتماعي لإدانة الأشخاص الذين يقفون إلى جانب المظلومين؟”.

وأضاف: “ترتكب جرائم ضد الإنسانية وأغلبكم صامتون .. هل القطة أكلت لسانكم؟ أم أنكم خائفين من الدفاع عن ما هو حقيقي”.

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