نجم كرة السلة الأمريكية يندد بالسكوت على جرائم الاحتلال الصهيوني

ندّد نجم كرة السلة الأمريكية، كايري ايرفينغ، بالسكوت على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة.

وفي تغريدة له على حسابه الشخصي على منصة “إكس”، قال ايرفينغ: “أين أنتم أيها الرؤساء والإعلاميون الذين يتحدثون بصوت عالٍ والذين يظهرون على شاشات التلفزيون وفي منصات التواصل الاجتماعي لإدانة الأشخاص الذين يقفون إلى جانب المظلومين؟”.

Where are all you tough talking Media Heads that get on TV and social platforms to condemn people who stand by the oppressed??

Crimes are being committed against humanity and most of you are silent.

Cat got your tongue? Or you’re afraid of actually standing for something real

— Chief Hélà 🤞🏾 (@KyrieIrving) October 11, 2023