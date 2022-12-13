نجم كرواتيا مطلوب في بايرن ميونيخ لتعويض نوير
أبدى نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اهتمامه باستقدام حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، بعد تعرض مانويل نوير لإصابة بالغة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.
وذكرت محطة “سكاي سبورتس” أن مسؤولي بايرن قد بدؤوا بالفعل مفاوضات مع وكيل ليفاكوفيتش، الذي لديه عقد مع فريق دينامو زغرب الكرواتي، يمتد إلى جوان 2024.
❗️Excl. News #Livakovic: Talks between his management and Bayern have already started! In order to replace Neuer. Early stage … @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/hsQ6Kquwnv
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 12, 2022
ولفت ليفاكوفيتش الأنظار إليه خلال نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر، حيث تصدى لـ4 ركلات ترجيح خلال لقائي اليابان والبرازيل في دوري الـ16 والثمانية، ليقود الفريق لبلوغ نصف النهائي ومواجهة منتخب الأرجنتين، سهرة الثلاثاء.
Would Croatia’s World Cup star, Dominik Livakovic, be a good replacement for Manuel Neuer who is out for the rest of the season? pic.twitter.com/nRT8c25SZY
— DW Sports (@dw_sports) December 13, 2022
من جانبه، قال وكيل أعمال ألكسندر نوبل، حارس مرمى بايرن، المعار هذا الموسم لفريق موناكو الفرنسي، إنه لم يتصل به النادي حتى الآن، لكن الحارس أشار إلى أنه لن يعود إلى النادي، من أجل الجلوس على مقاعد البدلاء.